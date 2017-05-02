Diyarbakırlı kızlar çamura şekil veriyor

Kalkınma Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliği kadar desteklenen, AB tarafından kabul edilen Düşten Gülüşe Mutlu Bir Hayata Ilk Adım projesi dahilinde açılan kurslar başladı. Bölgedeki kadınları meslek hayatına yönlendirmeyi amaçlayan proje tamamen açılan seramik işlemeciliği kursuna şu başlıca değin 20 bayan başvurdu. Evde manâsız vakit geçmek ve erken yaşta evlilikle rastlamak istemeyen kızların da katıldığı kursta kadınlar, seramik işlemeciliğinin her hemencecik bulunuyor. Kil ve toprakları çuvallardan taşıyan kadınlar, suyla harmanladıktan daha sonra çamuru kalıplara dolduruyor. Bir vakit kalıplarda bekletilen çamur, daha sonra kabından çıkarılarak kaftan, kedi, maske gibi dağıtılmış objeler elde ediliyor. Bir vakit dinlendirilen ürünler, daha sonra kursiyer kadınların elinden rötuşlanarak fırına gönderiliyor. Fırınlanan ürünler, sonra boyanarak operasyon tamamlanıyor.

“Kadınlar ayaklarının üstünde durmalı”

Seramik işlemeciliği kursuna katılan 20 yaşındaki turizm otelcilik öğrencisi Nisa Ezgi Ay, yakınının yönlendirmesi üzerine annesi ile birlikte kursa geldiğini söyledi. Ay, “Annem aşçılık kursuna yazıldı, ben de seramik işlemeciliği kursuna katıldım. Çamurumuzu hazırlıyoruz, gerisinde kalıplara döküyoruz. Kalıplar kendini çekince tekrardan dolduruyoruz. Kuruduktan daha sonra açıyoruz, rötuşladıktan sonradan kurumaya bırakıyoruz baştan. Gerisinde fırınlamaya gönderiyoruz. Fırından geldikten sonra boyuyoruz ve ürünümüz hazırlanmış olmuş oluyor. Burası çok güzel, evde oturmaktansa buraya gelip dost ediniyoruz, etraf fazla hoş. Eğlenceli vakitler geçiriyoruz. Bize iş imkanı da sağlıyor. Kızlara çağrım, evlenip de kendilerini eve kapatmamalılar. Kadınlara ayaklarının üstünde durmalarını öğüt ediyorum” dedi.

“Kadınlarla el ele verip atölye açmayı düşünüyoruz”

İki çocuk annesi Çiğdem bayan ise, esas mesleğinin kuaförlük olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Evde canım sıkılıyordu. Benim ana mesleğim kuaförlük. İki tane çocuğum var. Kızımı okula gönderdikten sonradan öğlene değin vaktim anlamsız olduğu için buraya geliyorum. Şu an kuaförlükten soğumuş seramiğe gönül vermiş bir öğrenciyim. Allah kısmet ederse kursumuz biterse, burada sıkıntıda olan arkadaşlarımızla el ele verip seramik üstüne bir atölye açmayı düşünüyoruz. Sadece eğitmekle kalmıyor, girişimcilik belgesi ile de hem meslek açma olanağı hem hibelerden kullanma olanağı da sunuyor.”

“Kızlarımız evlilikten önce kendi ayakları üzerinde durmayı istiyorlar”

El sanatları eğitmeni Istek Alper, şu an 20 kursiyerin eğitime katıldığını söyledi. Kadınları, meslek edindirme kursu olduğu için bunun devamını fazla istediğine uyarı çeken Alper, şöyle konuştu: “Kadınlar, kendilerine ait bir şeyler üretebilmek, evleri için bir şeyler yapabilmek onları rahatlatıyor. Buraya geldikleri zaman çoğu yeni arkadaş ediniyorlar. KOSGEB şansları var ve kursiyerlerimizin çoğu bunu düşünüyor. Kendilerine ait bir işyeri, boyayıp da satma imkanı olacakları atölye açmayı düşünüyorlar. Küçük yaşta evlilik var Güneydoğu böyle bir durumda, genç kızlarımız şu lahza evliliği öyle düşünmüyor, sadece çalışıp kendilerinin de bundan böyle bir işe yaradığının bakış çabasındalar.”

Aydın Yorat