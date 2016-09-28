Diyetisyen Oğuzdan velilere uyarı

İstanbul Cerrahi Hastanesi Gıda ve Diyet Uzmanı Şeyma Oğuz, çocuklar için sağlıklı besin seçeneklerini sıraladı. Okul çağındaki çocukların dinç atıştırmalıklarla desteklenmesi gerektiğini bildiren Oğuz, “Mektep çağı çocuklarında obeziteden, sağlığa zararlı ve eksik beslenmeden korumak için anne babaya önemli görevler düşmektedir. Özellikle kantin ve sokak satıcılarından kaçınılmalı, anne ve babanın evde hazırladığı kolay atıştırmalıklarla çocuklar için sağlıklı besin seçenekleri oluşturulmalıdır. Bilhassa beyaz undan yapılan, şeker, krema taşıyan, sağlığa zararlı yağ taşıyan yiyeceklerden uzak durulması gerekmektedir. Anne-babanın tam buğday ya da yulafla yapılan, kuru meyve ve kuruyemişlerden oluşan el yapımı kekler kurabiyeler iyi birer dinç atıştırmalıklar olabilir. Salatalık havuç, marul gibi ham sebzeler de bununla beraber kolay, pratik birer sağlıklı atıştırmalıklardır. Hem taze meyve ve kuru meyveler, iyi birer enerji kaynağı olacağı için, okul çağı çocuklarının çantalarında mutlaka bulunmalıdır” dedi.

“Mektep çağındaki çocuklara dinç gıda alışkanlığı nasıl sağlanır?”

Oğuz, okul çağı çocuklarında sağlıklı gıda alışkanlıklarını sağlayacak kişilerin anne ve babalar olduğunu söyleyerek “Her şey de olduğu gibi besin alışkanlığında da anne ve babayı taklit ederek kazanacaklardır. Özellikle sofraya oturma alışkanlıkları, sofrada anne ve babanın yemek pişirme tarzları, gıda seçimleri de çocuğun beslenme alışkanlıklarının oturmasıni sağlayacaktır. Özellikle sofrada huzurlu bir ortamda oturması, kullandığı tabağın-çatalın-bıçağın çocuğun yaşına ve kullanımına yerinde olması, daha iyi kalpli olması sağlıklı besin alışkanlığını daha basit kazandıracaktır. Eğer sebze yemeyen bir ebeveyn varsa sofrada çocuğunda sebze yenmesi beklenmemelidir. Sadece sebze dinç çağırmak yetmez ona eşlik edip o sebzeden yenmesi gerekir ve bu alışkanlığı kazanması sağlanır. Özellikle kahvaltı alışkanlığının edinilmesi en kayda değer beslenme alışkanlığıdır” diye konuştu.

“Kahvaltı alışkanlığını nasıl edinilebilir? “

“Ne değin erken kalkarsa kalksın anne ve baba mutlaka çocuğun kahvaltısını hazırlayıp veya benzer masada birlikte kahvaltı yapıp okula göndermesi gerekir” diyen Oğuz, “Özellikle çocukları başka çocuklarla kıyaslamak, daha az-fazla yiyorsun biçiminde kıyaslamak oldukça sakıncalıdır, çocuğun besin alışkanlarını negatif etkileyebilir. Kahvaltı yapmanın önemi anlatılmalı, gün içerisinde tatmin edici enerjiyi toplayabilmesi için mutlaka kahvaltı yapılması gerektiğinin altı çizilmelidir” dedi.

“Okul çağındaki çocuklar kahvaltı da neler tüketmelidir?”

Oğuz, çoğalma ve gelişme çağındaki çocuklara özellikle protein içeriği yüksek yiyeceklerin yedirilmesi gerektiğini söyleyerek “Bunların başında bilhassa yumurta, süt ve süt ürünleri gelir. Yumurta bilhassa protein içeriği en yüksek ve en kaliteli olduğu için günde 1 kez mutlaka tüketilmelidir. Kalsiyum ve protein kaynağı olan süt ve süt ürünleri, peynir ve süt mutlaka tüketmeleri gerekmektedir. Mektep çağı çocukları aynı zamanda fazla hareketli oldukları ve enerji gereksinimleri yüksek olduğu için sağlıklı karbonhidratlarda tüketmeleri gerekmektedir. Bunlar beyaz undan, bitmiş yiyecekler; poğaça, simit, börek, gözleme olmamalıdır. Bunun yerine tam buğday, çavdar ya da yulaftan hazır kurabiyeler iyi birer karbonhidrat kaynağı olabilir. Bunların haricen taze sebzeler meyveler ve kuru meyvelerde iyi karbonhidrat kaynaklarıdır. Çocuğa gün içerisinde enerji verecektir. Bunların yanı sıra dinç yağlarda kahvaltılıkta epeyce önemlidir. Uzun zaman tok tutması sebebiyle zeytin, zeytinyağı, ceviz önemlidir. Gün boyu tok tutacağı için çocuğu diğer sağlığa zararlı yiyeceklere yöneltmeyi engellemektedir” şeklinde konuştu.

“Okul çağındaki çocuklar hangi besinlerden uzaktan durmalıdır? “

Mektep çağı çocuklarınin bilhassa paketlenmiş ürünlerden uzaktan durmaları gerektiğinin altını çizen Oğuz, “İçerisinde Çin tuzu dediğimiz katkı maddelerinden (MSG) bilhassa uzak durmalıdır. Tiryakilik yapacağı için bu Çin tuzu onların daha fazla tüketimine neden olacaktır. İçeriği meçhul, yüksek oranda yağ ve şeker içeren ürünlerden uzaktan durulmalıdır. Ayrıca kafein taşıyan içeceklerden de uzakta durulmalıdır. Kahve, asitli içecekler kafein içeriği yüksek içeceklerdir. Gelişim döneminde oldukları için kemiklerden pozitif kalsiyum atımına niçin olur ve gelişimi maalesef gerileyebilir. Bu içecekleri sınırlandırmak gerekir. Şeker içeceği yüksek, hazır meyve suları, gazozlar, meyveli sodalar gibi içeceklerin tüketimi sınırlandırılmalıdır. Sosis, salam tamamlanmış et ürünlerini de tüketim sıklığı azaltılmalıdır. Gelişim çağındaki çocuklar erişkinler gibi düşük kalorili zayıflama diyetlerini yapmamaları gerekmektedir. Mektep çağı çocuklarının bilhassa kendi yaşıtlarına tarafından kilosu ve boyu artı ise gelişimini durdurmadan artı kalori alımını alıkoymak gerekmektedir. Bu bir zayıflama diyeti yok artı kalori alımını durdurmak ve somut aktivitesini arttırmakla başarılı olabilir. Buna bir diyet-gıda programı aranje etmek denebilir. Okul çağı çocuklarının sağlıklı bir kiloda kalmasını karşılamak için tatmin edici enerji, kalsiyum ve protein alması gerekmektedir. Mektep çağı çocuklarında özellikle kemik gelişimini ve boyun uzamasını engellememek için yeterli protein ve kalsiyum kaynakları mutlaka diyete eklenmelidir. Düşük kalorili diyetler maalesef çocuklarda gelişim geriliğine niçin olabilmektedir. Zayıflatmak isterken, obeziteden korumak isterken maalesef gelişim geriliğine niçin olabilir. Mutlaka bir uzman kontrolünde bir program uygulanmalıdır. Besinleri sınırlamak yerine sıklığını azaltmak, sağlığa zararlı yiyeceklere eğer çok düşkünse bunların tüketimin azaltmak en önemli başlangıçtır. Beslenmeleri sınırlamak yerine hareketi arttırmak, fiziksel aktiviteleri ve sporu arttırmak gelişim çağındaki çocukları zayıflatmak için kullandığımız en manâlı yöntemdir. Her gün ahenkli olarak dinç beslenme kurallarını andırmak, onların öğrenmesini karşılamak ve bilinçlendirmek çocuklarda perhiz yapmaktan daha önemlidir. Bu bilinci onlara telkin etmek gerekir” dedi.

“Besin çantasında neler olmalıdır?”

“Çocukların beslenme çantasında özellikle şeker içeriği düşük olan yiyecekler bulunmalıdır” diyen Şeyma Oğuz, “Beyaz undan yapılmış, işlenmiş ürünler asgari düzeyde olmalıdır. Özellikle ham sebze anne-babaların basit hazırlayacakları atıştırmalıklardır. Bunlar salatalık, havuç, taze ve mevsimine uygun meyveler en kolay atıştırmalıklardandır. Evde anne-babanın hazırlayacağı konut yapımı şekersiz- beyaz unsuz kekler-börekler iyi bir seçenek olabilir. Hazırlanmış meyve suları, asitli içecekler muhakkak beslenme çantasında olamaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.