Diz çöktürdü, defalarca tokat attı…

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bir lisede kadın öğretmenin öğrenciye sınıfta şiddet uygulaması diğer bir öğrenci tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Ali-Emine Kahvecioğlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 9/B sınıfında meydana geldi. İddiaya göre, sınıf öğretmeni olan ve biyoloji ile sağlık derslerine giren kadın öğretmen S.