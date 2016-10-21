Dizi oyuncusunun kardeşini bıçaklayan sanığa 14 yıl hapis

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, dizi oyuncusu Şeyma Korkmaz’ın kız kardeşi Tuba Korkmaz’ı maket bıçağıyla yaralayan sanığa 14 yıl hapis cezası verildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Fatih Sağır (33) ve olayda ağır yaralanan Tuba Korkmaz (36) ile taraf avukatları hazır bulundu.

Korkmaz’ın kız kardeşi dizi oyuncusu Şeyma Korkmaz, annesi Sabriye ve babası Kadri Korkmaz, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile bazı sivil toplum temsilcileri duruşmayı izleyici olarak takip etti.

Mahkemeye 7 sayfalık yazılı savunma sunan tutuklu sanık Sağır, Tuba Korkmaz ile sevgili oldukları dönemde 63 bin lira harcadığını iddia etti.

Tuba Korkmaz için maddi ve manevi her şeyini ortaya koyduğunu öne süren Sağır, “Ben, kendisini eşim, çocuğunu çocuğum gibi gördüm. Kendisiyle mutlu bir yuva kurma hayalim vardı. Sakin, namuslu bir ailede, çevremde övgü ile bahsedilen bir insanım. Bu suçtan karşınızda durmak istemezdim.” dedi.

Tuba Korkmaz’ın avukatı Meltem Banko ise sanığın olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini belirterek, en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 14 yıl hapisle cezalandırdı.

– Duruşma sonrası açıklamalar

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Tuba Korkmaz, mahkemenin kararına saygı duyduğunu dile getirerek, “Sanık daha önceki beyanı olay günü saat 04.00’te evimin önüne pusuya yattığı ve saat 07.00 gibi beni bıçakladığına dairdi. Bunun tekrar dikkate alınmasını istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Müştekinin kardeşi Şeyma Korkmaz, Türkiye’nin dört bir yanından kendilerine destek mesajları geldiğini belirterek, “Sanığa 14 yıl hapis cezası verildi. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan, destek veren herkese teşekkür ederiz.” dedi.

Baba Kadri Korkmaz, davanın sonuna kadar takipçisi olduklarını ifade ederek, “Adalet yerini buldu. Sadece benim kızım değil şiddete uğramış birçok kızımız var. ‘Mutluyum’ diyemeyeceğim. Kızımın psikolojisi bozuldu. Verilen karar inşallah bundan sonraki olayların önüne geçer.” diye konuştu.

Korkmaz ailesinin avukatı Meltem Banko da mahkemenin verdiği 14 yıl hapis cezasını yetersiz bulduklarını, kararı temyiz edeceklerini belirtti.

– Olay



Eskişehir’de, 17 Haziran’da Vişnelik Mahallesi Park Sokak’ta, Tuğba Korkmaz’ı sanayi tipi maket bıçağıyla ağır yaralayan ve daha sonra aynı bıçakla kendisine zarar veren Fatih Sağır, Eskişehir Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından 20 Haziran’da sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Tuba Korkmaz, önceki duruşmada daha önceden sevgilisi olan sanıkla aralarındaki ilişkiyi kıskançlık sebebiyle bitirmeye karar verdikten sonra şiddete maruz kaldığını açıklamıştı.