Dizi oyuncusunun kardeşini bıçaklayan sanığın yargılanması

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, dizi oyuncusu Şeyma Korkmaz’ın kız kardeşi Tuba Korkmaz’ı sanayi tipi maket bıçağıyla yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Fatih Sağır (33) ve olayda ağır yaralanan Tuba Korkmaz ile taraf avukatları hazır bulundu.

Korkmaz’ın kız kardeşi dizi oyuncusu Şeyma Korkmaz ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de duruşmayı izleyici olarak takip etti.

Sanık Sağır, savunmasında, savcılık aşamasında verdiği ifadeleri tekrarladığını belirterek, müşteki Korkmaz ile aynı iş yerinde çalıştıklarını ve aralarında gönül ilişkisi olduğunu söyledi.

Yaklaşık 6 ay beraber yaşadıklarını, ancak olaydan önce ayrıldıklarını anlatan Fatih Sağır, şöyle konuştu:

“Korkmaz’ın aramızda geçenleri personel müdürüne anlattığını öğrendim. Bundan dolayı müdürüm beni uyardı. Ben de olay günü kendisiyle konuşmak istedim. Beni neden şikayet ettiğini sordum. Aramızda tartışma çıktı, kız kardeşime küfretti. Ben de cebimdeki maket bıçağını çıkarıp salladım. Ne yaptığımın farkında değildim.”

Tuba Korkmaz ise sanık Sağır ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu, ancak ayrıldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Aşırı derecede kıskanç biriydi. Bu ilişkiyi bitirmeye karar verdim, ancak kendisi beni sürekli rahatsız etti. Aynı zamanda tehdit de ediyordu. Olay günü sabah saatlerinde arkamdan gelip elindeki maket bıçağı ile beni yaraladı. Daha sonra ayağa kalktım, bu kez tekrar gelip beni boğazımdan yaraladı. Nefes borusunun 3’te 2’si zarar gördü. Sanık beni öldürmek istedi, şikayetçiyim.”

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 13 Ekim’e erteledi.

Öte yandan, duruşma öncesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Eskişehir Barosu Kadın Hukuku Komisyonu ve Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyeleri adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Çakırözer, açıklamasında, kadına yönelik şiddetin son bulması için çaba gösterdiklerini belirterek, “Bu, kadın erkek eşitliğine inanan tüm yurttaşların vermesi gereken bir mücadeledir. Bu yüzden bu dayanışmaya destek vermek için buradayım.” diye konuştu.

– Olay

Eskişehir’de, 17 Haziran’da Vişnelik Mahallesi Park Sokak’ta, Tuğba Korkmaz’ı sanayi tipi maket bıçağıyla ağır yaralayan ve daha sonra aynı bıçakla kendisine zarar veren Fatih Sağır, Eskişehir Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından 20 Haziran’da sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.