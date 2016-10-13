Doç. Dr. Akdağ: “Ahilik kültürü ülkemizin dirilişine katkı sağlayacaktır”

Ahilik ahlakını eğitim-öğretim faaliyetlerinde misyon edinen Türkiye’nin kadim üniversitesi Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Ahilik Kültürü Haftası dolayısıyla bir yorumlama yayımladı.

Çeşitli üniversitelerden çoğu akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımı ile Türkiye’de öncelikle bir üniversitede ders kitabı olarak okutulan “Iş Ahlakı ve Ahilik” kitabını da yayımlayan KTO Karatay Üniversitesi uygulamaya koyduğu “Sektör Danışmanlığı” projesi ile de ahilik kültürünü başvuru formu alanı buluyor. Ahiliğin Selçuklu Devleti’nden, Anadolu Selçuklulara, oradan da Osmanlı Devleti’ne dek uzanan bir yaşam tarzı olduğunu, yalnızca bir ticaret anlayışı olmadığını vurgulayan tarihçi Doç. Dr. Akdağ, Ahilik dersi, Cumhuriyet tarihinde ilk kere Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’nde ders müfredatına konulmuş bir derstir. Üniversitemiz kuram ile pratiğin bütünlüğünü sağlayacak, bu noktada ülkemizin dirilişine katkı sağlayacaktır. Ders ile amaçlanan, öğrencilerimize bin yıllık kadim kültürün kardeşlik anlayışı ile birlikte iktisadi ve toplumsal prensipleri de anlatmaktır ”dedi.

“Ahiliğin Beslendiği Temel Kaynaklardan Birisi İslam’dır”

Ahiliğin yalnızca ekonomi hayatı yok sosyal yaşamı da düzenlediğine şive yapan Doç. Dr. Akdağ, “Ahi kelimesi Arapça bir kelimedir. Kardeşim demektir, bu ahlakta kardeşlik esastır. İslam’da başlıca olan işini iyi yapmaktır. İşini iyi gerçekleştirmek ahiliğin de özüdür. Ahiliğin tasavvufi boyutu vardır, iktisadi, sosyolojik ve askeri boyutu vardır. Bütün bu boyutları hayata geçirirken 13. yüzyılda milletimizin bitmiş dirilişinde katkı sağlamıştır. 21. yüzyılın birincil zamanlarındayız. Yine milletimizin dirilişine katkı maddesi sağlayacağı ümidindeyiz, kanaatindeyiz. Ahilik kültüründe ahiliğin beslendiği esas kaynaklardan birisi İslam’dır. Ahiliğin gündeme geldiği Selçuklu döneminde üç kavram kitabın ön sözünde mutlaka yer alır. Bunlardan birincisi besmeledir diğerleri ise Hamdele ve Salvele’dir. Kitaba hürmet, insana, insan emeğine hürmettir. Hamdele, hamdetmek demektir. Salveleyse bizi biz yapan değerlerimizin merkezinde olan Peygamberimiz Hz. Muhammed’e hürmet sunmaktır” diye konuştu.

“Ahi Cihan Esnaflığın Mesleki Hiyerarşisine Kayda Değer Katkılar Sağlamıştır”

Ahiliğin ticaretin ahlakla buluşması anlamına geldiğini ifade eden Doç.Dr. Akdağ, “Ahiliğin farklı boyutları var. Ülkemizde en fazla öne meydana çıkan ise mesleki boyuttur. Ahilikte mesleki bir hiyerarşi vardır. Çırak-kalfa-sanatçı şeklinde bir silsile, bir hiyerarşi peşine düşüp takip edilir. Bu çerçevede sanayi alanında bu başvuru ülkemizde fazla kayda değer görülür, günümüzde olması gereken de budur. Ahi Âlem bir müderristir, bilim adamıdır, ilim adamıdır. Yani çağının lüzum dini lüzum dünyevi ilimleri, bilgileri olan bir insandır. Bu yönüyle Ahi Cihan günümüzde de dikkat çeker. Mutasavvıftır yani tasavvuf ehlidir. Hekimlik yönü vardır. Ahi Kâinat, ifade etmeye çalıştığımız bu belli başlı hatlarıyla ülkemizde esnaflığın mesleki hiyerarşisine manâlı katkılar sağlamıştır” şeklinde konuştu.