Doç. Dr. Cihan: “Sigara da eroin kadar bağımlılık yapıyor”

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Gökşin Evren, lise öğrencilerini “Tütün Bağımlılığı” konusunda bilgilendirdi.

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Gökşin Cihan, Özel Enderun Lisesi öğrencilerini “Tütün Bağımlılığı” konusunda bilgilendirdi. Sigaranın hastalıkların ve erken ölümlerin sebebi olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Doç. Dr. Kâinat, sigaranın dünyada 6 milyon ölüme niçin olduğunu ve bunlardan 600 bininin de kendisi içmediği halde yanına içenlerden etkilenen basit içiciler olduğunu söyledi. “Ben bağımlı değilim günde bir tane içiyorum gibi bir açıklamamız olamaz. Birey günde bir tane içiyorsa veya ömrü her tarafında yüz tane içtiyse biz bu kişiyi bağımlı kabul ediyoruz” diyen Doç. Dr. Âlem, sigaranın içinde 4 bin tane kimyasal madde olduğunu ve bunlardan 55 tanesinin belli kanser yaptığını açıklama etti.

Sigara içenlerin saçlarının daha erken beyazladığını, olduklarından daha ihtiyar göründüklerinin altını çizen Doç. Dr. Fatma Gökşin Evren, tüp bebek tedavilerinin bu dek yaygınlaşmasının da sigara kullanımının artmasıyla ilgili olduğunu belirtti.

Bağımlılığın fazla kuvvet bir şey olduğunu kaydeden Âlem, sigara bırakma merkezlerine başvuran 3 kişiden yalnız 1 tanesinin sigarayı bırakabildiğinin altını çizerek, “Bunun hiç tadına bakmamanız, hiç ağzınıza almamanız lüzumlu. Çünkü sigara eroinden çok daha fazla tiryakilik yapan bir maddedir” dedi.

Öğrencilerin merak ettikleri soruları Doç. Dr. Fatma Gökşin Cihan’a sormalarının arkasında program sona erdi.