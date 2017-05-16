Doç. Dr. Gönülalan: İdrardan kan geliyorsa mutlaka üroloji uzmanına başvurun

Dr. Umut Gönülalan, idrardan kan gelmesinin özellikle idrar yolu enfeksiyonları, böbrek hastalıkları, böbrek kanallarının idrar torbasının taşlarına, tümörlerine yan olarak ortaya çıkabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

İdrarda gelen kanın iki türlü olduğuna değinen Doç. Dr. Umut Gönülalan, “İdrarımız normalde saman sarısı renginde ya da açık renklidir. İdrardan kan gelmesinde, hastaların idrarlarında kan hücrelerinin görülmesine diyoruz. İki şekilde karşımıza çıkabiliyor; mikroskobik veya makroskopik hematüri. Mikroskopik hematüri’de idrarda çözümleme esnasında ortaya meydana çıkan, gözle görülen han hücreleri makroskopik hematüride ise hastaların kendi idrarlarında gördükleri kanamaya diyoruz. Makroskopik hematüri bizim için daha önemli bir koşul olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

İdrardan kan gelmesinin nedenlerine değinen Doç. Dr. Umut Gönülalan, “İdrardan kan gelmesinin öyle çok nedeni vardır. Herhangi bir nedene alt olmadan da ortaya çıkabildiği gibi bilhassa idrar yolu enfeksiyonları, böbrek hastalıkları, böbrek kanallarının idrar torbasının taşlarına, tümörlerine bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Prostat hastalarında da idrarda kanamayı görebilmekteyiz” diye konuştu.

Hastaların uzmanlara başvurması gerektiğinin altını da çizen Doç. Dr. Gönülalan, “İdrardan kan gelmesiyle mutlaka üroloji uzmanına başvurulması gereken bir durumdur. Hiçbir şekilde kanama kesilse zeka doktora gitmeye gerek değil diye düşünmemek gerekiyor. İdrardan kan gelen hastalarda bilhassa ağrısız ve pıhtılı bir şekilde kanaması olanlarda mutlaka en kısa zamanda doktora gitmelerinde yarar var. Çünkü bu bizim için en önemli durum” ifadelerini kullandı.

“İdrardan kan gelmesi başlı başına bir rahatsızlık değildir”

Nedene göre tedavi uyguladıklarını gösteren Doç. Dr. Gönülalan, “İdrardan kan gelmesi başlı başına bir hastalık değildir. Mutlaka niçin olan bir etyolojik etmen vardır. Bu faktöre kadar, yani nedene kadar çare edilmesi lazım. Yaptığımız tahliller ardından eğer hastalarda bitkiler, idrar yolu enfeksiyonu, taş gibi bir hastalık saptadıysak bunları çare ediyoruz. Aspirin veya kan sulandıran ilaç kullanan hastalarda da ara sıra kendiliğinden idrardan kan gelmesiyle karşılaşabiliyoruz. Bu hastalara özellikle bol su içmelerini öneriyoruz” şeklinde konuştu.