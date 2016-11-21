Doç. Dr. İlhan: Televizyon kötü dünya sendromunu tetikliyor

21 Kasım Dünya Televizyon Günü dolayısıyla açıklamada bulunan Doç. Dr. Vahit İlhan, haber değerini belirleyen olumsuzluk unsurunun, ekran yoluyla izleyiciye oldukça çok gösterilmesinin, toplumda dünyaya karşısında güvensizlik ve dehşet duygusuna neden olduğunu ifade etti.

Bu dünyaya çocuk getirilmez…

Laf konusu duygu durumunun ‘fena dünya sendromu’ diye tanımlandığını belirten Doç. Dr. Vahit İlhan, “Örneğin, 2000’li yıllarda televizyonlarda hemen hemen her gün kapkaç olayları haber oluyordu. Kapkaçın olmadığı illerde bile kadınlar çantasız gezmeye başlamışlardı. Televizyon yayıncılığı durmadan kötüyü ve olumsuzu gösterdiği için, ki bu kurmaca diye ifade ettiğimiz diziler için de geçerli, izleyici dünyayı olduğundan daha olumsuz algılamaya başlıyor. Millet dünyada çok artı kuvvet, öldürme, cinsel istismar var diye düşünüp kendini hayattan çekiyor. ‘Kötü dünya sendromu’ adı bahşedilen bu duygudan nedeniyle irk bundan böyle dünyanın yaşanmaz olduğunu düşünüyor ve hatta bundan böyle, böyle bir dünyaya çocuk getirmeye gerek değil, dehşet bir dünya var diye düşünmeye başlıyor.” dedi.

“Bu ortamda kontrol demokrasi için koşul”

Bu değin negatif olayın ekrana getirilmesini, yurttaş aracılığıyla kitle iletişim araçlarına gösterme sağlanması ve emniyet kameralarının yaygınlığına bağlayan Doç. Dr. Vahit İlhan, yayıncıları ‘millet yararı’ bilinci üstüne düşünmeye çağırdı. Ahlak ilkelerin göz ardı edildiği bu tür durumlarda denetimlerin sıklaşmasının demokrasinin gereği olduğunu dile getiren Doç. Dr. Vahit İlhan, “Yayıncıların, ‘kamu yararı’ denen şeyi iri yazıp karşılarına asmaları lazım. Bir dönem ülke olarak teknik bakımdan yayıncılıkta profesyonel değildik; fazla bocaladık, bezginlik çektik fakat toparladık. Bu işin dilini bilmiyorduk, bundan böyle onu da öğrendik. Bu işin estetiğini öğrendik artık etiğini öğrenmemiz lazım. Evet, liberal -siyasal sistemin içerisindeyiz ama buna rağmen toplumun hasar gördüğü noktalarda denetim kurumları da müdahale edecek. Nasıl oysa Tarım Bakanlığı fena piyasadaki insan sağılığını bozan bir yiyeceğe müdahale ediyorsa RTÜK de buna müdahale edecek. Bu, demokrasinin gereği.” ifadelerini kullandı.