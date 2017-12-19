Doç. Dr. Uysal “ CERN deneyi dünyanın varoluşunu açıklıyor”

Bilimsel yollarla kaliteli ve yenilikçi bilgi üretimine katkı koymak hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen “Bilim Üretmek İçin 100 Neden” konulu seminer dizisi, tanınmış bilim insanlarını Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri ve akademik kadrosu ile bir araya getirmeye devam ediyor.

Bu çerçevede düzenlenen konferanslar dizisinin yeni konuğu, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN) Çalışan, Büyük İyon Çarpıştırıcısı Deneyi (ALICE) Grubu Üyesi Doç. Dr. Ayben Karasu Uysal oldu.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN), Büyük İyon Çarpıştırıcısı Deneyi (ALICE) grubu üyesi olan Doç. Dr. Ayben Karasu Uysal, “Bilim Üretmek İçin 100 Neden” konulu seminerde tüm dünya tarafından bilinen, dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarihçesi hakkında bilgiler verdiği belirtildi.

CERN’in temellerinin 1949 yılında atıldığını, kuruluşunun ise 1954 yılına kadar sürdüğünü söyleyen Doç. Dr. Ayben Karasu Uysal, CERN’in kısmi üye ülkelerinden birinin de Türkiye olduğunu belirtti. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN) yapılan deney hakkında bilgiler de veren Doç. Dr. Ayben Karasu Uysal, CERN deneyi olarak adlandırılan deneyin, insanlık tarihi için büyük önemi olduğunu vurgulayarak, deneysel dünyanın varoluşu ve daha birçok konu hakkında bilimle birlikte bilgi sahibi olunabileceğini ifade etti.

CERN deneyinde yuvarlak biçimdeki tüplerin içerisine zıt yönlü proton parçacıkları yerleştirilerek hızlandırılmasının sağlandığını belirten Doç. Dr. Ayben Karasu Uysal, birbirine zıt yönde hızlandırılan parçacıkların daha sonradan birbirleriyle çarpıştırılması suretiyle küçük bir enerji patlaması meydana geldiğini, bu patlama sırasında ortaya bir enerjinin çıktığını buradan yola çıkarak, bu deneyin dünyanın var oluş şeklini açıklayabileceğini belirtti.

Yerin yaklaşık 60 metre altında kurulu bir laboratuvarda gerçekleşen ALICE deneyi hakkında da bilgiler veren Doç. Dr. Ayben Karasu Uysal, ALICE deneyinin özellikle ağır iyon çarpışmalarını incelemek için tasarlanan bir deney olduğunu ifade ettiği konuşmasında, nükleer fiziğin tarihçesine de değindi.

Konferansa yoğun ilgi

Konuşmasında fizikle ilgili detaylı bilgiler veren Doç. Dr. Ayben Karasu Uysal, katılımcı kitlesinin yoğun olduğu konferans sonunda yöneltilen birçok soruyu cevaplayarak sunumunu sonlandırdı. Doç. Dr. Ayben Karasu Uysal’ın ardından söz alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Doç. Dr. Ayben Karasu Uysal’a bilgilendirici açıklamaları ile etkili sunumu için teşekkür ederek, konferans vasıtasıyla Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilim üretme süreçlerine yaptığı katkıyı anılaştıran plaketi ve adına Yakın Doğu Bilim Ormanı’na dikilen ağacın belgesini takdim etti.