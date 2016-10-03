Ana Sayfa   >   Genel   >   Doğa tutkunları Seyitgazi'de buluştu

Doğa tutkunları Seyitgazi'de buluştu

03 Ekim 2016 Pazartesi, 14:53
Doğa tutkunları Seyitgazi'de buluştu

Benzer Konular

Mahmudiye'de doğalgaz aboneliği başladı
Mahmudiye'de doğalgaz aboneliği başladı
Soğan üreticisinin umudu ''Rusya kapısı''nda
Soğan üreticisinin umudu ''Rusya kapısı''nda
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Doğa Tutkunları (ESDOT) üyeleri, Seyitgazi ilçesinin doğal, tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Seyitgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 100 kişiden oluşan doğa tutkunları, Sücaaddin Veli Külliyesi, Seyyid Battalgazi Külliyesi, Frig Vadisi, Deveboyu Kalesi, Doğanlı Kale ve Çukurca Mezar Anıtı’nı gezdi.

Seyitgazi’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin bir arada olduğu ender yerlerden biri olduğunu belirten vatandaşlar, kendilerine destek veren Belediye Başkanı Hasan Kalın’a teşekkür etti.

eskişehir

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Netwifi