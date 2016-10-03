Doğa tutkunları Seyitgazi'de buluştu

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Doğa Tutkunları (ESDOT) üyeleri, Seyitgazi ilçesinin doğal, tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Seyitgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 100 kişiden oluşan doğa tutkunları, Sücaaddin Veli Külliyesi, Seyyid Battalgazi Külliyesi, Frig Vadisi, Deveboyu Kalesi, Doğanlı Kale ve Çukurca Mezar Anıtı’nı gezdi.

Seyitgazi’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin bir arada olduğu ender yerlerden biri olduğunu belirten vatandaşlar, kendilerine destek veren Belediye Başkanı Hasan Kalın’a teşekkür etti.