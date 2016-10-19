Doğalgaz borusunu patlatan iş makinesi yandı
19 Ekim 2016 Çarşamba, 18:05
KAYSERİ (AA) – Kayseri’de kanalizasyon çalışması sırasında doğalgaz borusunun patlamasına neden olan iş makinesi, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, İldem Fatih Mahallesi’nde iş makinesi ile kanalizasyon kazısı yapılırken doğalgaz borusu patladı. Borudaki gazın tutuşmasıyla alevler iş makinesine sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinesini söndürdü.
İşmakinesinin kullanılamaz hale geldiği yangında, operatör yara almadan kurtuldu.