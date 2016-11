Doğalgaz ve soba kullananlar dikkat

Hatalı uygulama ve dikkatsizlik yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri hemen her yıl kış aylarında bilhassa alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü bu tehlikelerin az indirilmesi için vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu.

Tekirdağ Millet Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Cahillik, hatalı kullanım ve ihmalkârlık yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri hemen her sene kış aylarında bilhassa hain basınçlı havalarda güvenli olmayan boyutlara ulaşmaktadır. Güneybatıdan esen bir rüzgar olan “lodos” sebebiyle her sene onlarca kişi bilhassa sobadan olmak üzere sızan karbon monoksit gazı ile zehirlenmektedir. böylece İlimizde soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşısında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararı doğrultusunda aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür” denildi.

Soba ve bacalarla ilgili uyulması gereken kurallar

Tekirdağ Insanlar Sağlığı Müdürlüğü kadar soba ve bacalarla ilgili uyulması gereken kurallar hakkında yapılan uyarılar şöyle:

“Kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesine sahip olup olmadığına, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edilmelidir. Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralacağı, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle de baca çekişi zayıflayacağı için soba yakılırken aşırı doldurulmamasına uyarı edilmelidir. Sönmekte olan sobaya katiyen tutuşması baskı yakıtlar konulmamalı, yakıt yavaşça ilave edilmeli, yatmadan önce sobaya muhakkak yakacak konulmamalıdır. İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbon monoksit zehirlenmesi riski artacağından soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır. Bilhassa hain basınçlı lodoslu havalarda ölüm olaylarında artış görüldüğü için eğer bacalar standartlara uygun değilse hain basınçlı havalarda soba yakılmamalı, yakılması gerekli ise gece yatarken mutlaka tamamen söndürülmelidir. Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı. Sobanın bulunduğu yer kesintisiz havalandırılmalı. Bacalar standartlara yerinde ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmelidir. Dumanın geri tepmesini durdurmak için bacaların en üstteki noktasının çatının en üstteki noktasından 1m. daha yüksekte olması sağlanmalı ve baca şapkası mutlaka takılmalıdır. Binaların Yangından Korunması yönündeki yönetmelik hükümlerine uyulmasına itina gösterilmelidir.”

Doğalgaz kullanıcılarının alması gereken önlemler

Tekirdağ Halk Müziği Sağlığı Müdürlüğü tarafından Doğalgaz kullanıcılarına karşın yaptığı uyarılar ise şöyle:

“Bacalar yılda en düşük bir defa, kış sezonu öncesi temizlettirilmelidir. Bacalı aygıt almadan önce, bacalar, yetki almış yoklama kontrol firmalarına deneme ettirilmeli ve olumlu rapor alınmalıdır. Bacalı cihazlara, yetkili servis çağrılarak bakım yaptırılmalıdır. Cihaz bacalarına kesinlikle aspiratör bacası bağlatılmamalıdır. Cihazlara baca sensörü taktırılmalı, çalışır durumda olduğunu denetim ettirilmelidir. Cama takılan havalandırma (ventilasyon) kesinlikle kapatılmamalıdır. Cihazın bulunduğu yerin kapısı, çalışırken kapalı tutulmalıdır. Bacalara şapka taktırılmalıdır. Evde gaz kaçağı hissedildiğinde, paniğe kapılmadan etraf dışına çıkılmalı. 24 saat hizmet veren Alo 187 aranarak, yetkili ekip gelene kadar doğalgaz vanaları kapatılmalı, pencereler açık tutulmalı, eğer koku fazlaysa, yangına yol açmamak için elektrik sigortaları kapatılmalı ve ortamda telefon kullanılmamalıdır. Zehirlenmelerde Zehir Danışma Merkezi’nin 114 olan telefon numarası aranılarak ilkyardım hakkında zorunlu bilgi alınmalıdır. Çökme ya da yangın tehlikesinin bulunduğu durumlarda derhal 110 no’lu telefondan İtfaiye Servisi’ni aranmalıdır. Ortaya çıkabilecek ivedi sıhhat sorunlarında hemencecik 112 no’lu telefondan Acil Yardım Servisi aranmalıdır.”

Halil Dağ

TEKİRDAĞ