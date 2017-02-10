Doğalgazda arz sıkıntısı yaşanmayacak

AKSARAY (AA) – NURAN ERKUL – Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, Türkiye’nin doğalgazda arz güvenliğini sağlamak için çalışmaların devam ettiğini belirterek, “2017-2018 kış sezonunda inşallah gaz kısıntısı yaşatmamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, BOTAŞ bünyesinde ikinci bir FSRU tesisini de devreye alacağız. Bu tesisle, iki ayrı noktadan gaz girişine imkan verilebilecek, günlük 20 milyon metreküp çıkış kapasitesi olacak.” dedi.

Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi’nin açılış töreni öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Özcan, söz konusu tesisin doğalgaz enerji arz güvenliği açısından bir kilit taşı olduğunu söyledi.

Türkiye’nin yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık 50 milyar metreküp düzeyinde olduğunu anımsatan Özcan, Tuz Gölü’ndeki tesisin 1,2 milyar metreküp depolama kapasitesi bulunduğunu vurguladı.

Özcan, Türkiye’de 13 milyonu aşkın konutta doğalgaz tüketildiğini ve bu konutlardaki tüketimin 10 milyar metreküp seviyesinde gerçekleştiğini dile getirerek, “Dolayısıyla burada yaklaşık 13 milyon konutumuzun doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 12’lik kısmını da depolamış oluyoruz. Bu depolamanın tabi, bugüne kadar gelişi gerçekten uzun zahmetli zor bir yolculuktu.” diye konuştu.

– Mağaralar, Eyfel Kulesini içine alabilecek derinlikte

Söz konusu tesisin depolama alanının 3 bin 300 dönüm ve toplamda 12 suni mağaradan (kavern) oluştuğunu aktaran Özcan, “Her bir kaverna, içerisine bir Eyfel Kulesi’ni alabilecek derinlikte, yerin bin 400 metre altında. Bu kavernanın içerisine yüksek basınçla gaz dolduruyoruz. Her bir kavernanın yaklaşık 100 milyon metreküp depolama hacmi var. Şu anda Aksaray’ın yıllık doğalgaz tüketimi 25 milyon metreküp seviyesinde. Dolayısıyla sadece bir tane kavernamızda 4 kere Aksaray ilini besleyebilecek gazı depolamış oluyoruz.” şeklinde konuştu.

Özcan, depolama bölgesinden tahliye edilen tuzlu suyun kuraklık oluşan başka bir bölgede çevresel canlanmaya sebebiyet verdiğini ve bu canlanma ile flamingolara daha güzel bir ortam sunulduğunu anlattı.

– Yeni kapasite artışları olacak

Son dönemlerde doğalgaz santrallerine yapılan kısıntıların elektrik kesintisine sebep olmadığını, konut ve endüstriyel tesislerin gazını kesmemek adına santrallere kısıntı uygulandığını belirten Özcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çok yüksek miktarda doğalgaz tüketimi arttığında, biz bunu özellikle konutların ve endüstriyel tesislerin gazını kesmemek adına santrallerimizde kısıntılar yapıyoruz. Ama santrallerimizde kısıntı yaptığımız dönemde eş zamanlı olarak gerek kömür, gerekse hidrolik kaynaklarımız, yenilenebilir kaynaklarımızın sisteme sunduğu katkılar arttığı için ülkemizde bundan dolayı bir elektrik kesintisi yaşanmadı. Bizim şu anda 2016-2017 kışında en yüksek talep miktarı doğalgazda günlük 250 milyon metreküp düzeyinde gerçekleşti. Bu bir rekordu. Tuz Gölü’nde bizim bu tesisi devreye alarak elde edeceğimiz, bu kapasiteye cevap verebileceğimiz miktar ise yaklaşık 44 milyon metreküp düzeyinde. Bu dev tesis, bunların tamamı ülkemizin enerji arz güvenliğini, doğalgaz tüketimini konforlu bir şekilde sağlayabilecek. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeye de hep beraber tanık olacağız. Bu müjde çalışmalarımızın da devamı mahiyetinde olacak. Ülkemizin bundan sonraki fasılda enerji arzıyla alakalı herhangi bir problem yaşamayacağız.”

– İkinci FSRU yıl sonuna

Özcan, Tuz Gölü tesisinden hariç, Marmara Ereğlisi LNG Tesisinin günlük kapasitesinin 18 milyondan 27 milyon metreküpe çıkarılacağını, aynı zamanda 2016 sonunda Aliağa’da devreye alınan FSRU tesisi ile de sisteme günlük 20 milyon metreküp doğalgaz verilebildiğini anlattı.

Aliağa’da özel sektör tarafından işletilen bir başka LNG tesisinin de günlük kapasitesinin bu yıl içinde 24 milyondan 40 milyon metreküpe çıkarılacağını belirten Özcan, “Bunun dışında Sayın Bakanımızın vizyonundaki bir proje olan ve BOTAŞ’ın sahip olacağı ikinci FSRU (Yüzer LNG tesisi) olacak. Bu tesisle, iki ayrı noktadan gaz girişine imkan verilebilecek. Oradan da yaklaşık 20 milyon metreküp düzeyinde bir kapasite daha elde etmiş olacağız. Dolayısıyla, 2017-2018 kış sezonunda inşallah gaz kısıntısı yaşatmamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.