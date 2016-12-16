YOZGAT (AA) – Sorgun’a bağlı Doğankent’in Belediye Başkanı Doğan Sungur bölgelerindeki su göletinin tamamlanması ile 8 bi̇n dönüm arazi̇de sulu tarıma geçi̇leceğini söyledi.

Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldede 30 yıl önce yapılmış olan ancak sulu tarıma hiçbir katkısı bulunmayan Doğankent Göleti’nin, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında yapılacak kapalı sulama sistemiyle sulu tarıma geçiş açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Türkiye’nin önemli tarım havzalarından biri olan Yozgat’ta son yıllarda yapılan çalışmalarla tarımsal ürün açısından önemli gelişmeler yaşandığını aktaran Başkan Sungur şunları kaydetti:

“Beldemiz Yozgat’ın tarımsal ürünler açısından önemli yerleşim birimlerinden biridir. Doğankent Göleti yapılacak bakım ve yeni yapılacak kapalı sulama sistemi ile gerek ürün çeşitliliği gerekse verimlilik önemli ölçüde artacaktır. Doğankent Göleti kapalı sulama sistemi yapımına 2017 yılında başlanacaktır.

Tamamlandığında Doğankent başta olmak üzere Mahmatlı, Caferli ve Tatlı köylerinde 8 bin dönüm arazi sulu tarıma geçecektir. Böylelikle halkın geçim seviyesi yükselecek, bu da beldemizden, çevreden dışarıya göçün önlenmesinde yardımcı olacaktır.”