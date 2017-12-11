Doğaseverler Akçabelen’in Şeker Fasulyesinin tanıtımı için yürüdü
Beyşehir İlçe Belediyesi’nin destek ve katkılarıyla Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği’ne bağlı Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine Beyşehir’in yanı sıra Konya ve çevre ilçelerinden de doğaseverler katıldı. Beyşehir’e bağlı Akçabelen Mahallesi’ndeki etkinlikte katılımcılar, Şamiçi mevkisindeki çam ormanlarının arasındaki 6 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşünü gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında katılımcılara Akçabelen Mahallesinin pişirilen şeker fasülye yemeği ikram edildi. Katılımcılar, etkinlik sonrasında Birleşmiş Milletler (BM) Küçük Mali Destek Programı (SGP) kapsamında mali destek sağlanan ve dünya pazarına girmeye hazırlanan Akçabelen Mahallesinde üretilen şeker fasulyenin bir süre önce faaliyete geçirilen paketleme tesislerini de ziyaret etti.
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, 2017 yılının son günlerinde doğa yürüyüşü etkinliğine katılan doğaseverlere teşekkür ederken, bu tür etkinliklerin devamının geleceğini sözlerine ekledi.
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