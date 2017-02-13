Doğaya terk edilen atlara yem bıraktı

KONYA (AA) – Ahırlı ilçesinde sahipleri tarafından doğaya terk edilen atlara bir vatandaş yem bırakarak sahip çıktı.

İlçenin kırsal alınana gezinti için çıkan Seyfullah Güler, doğaya bırakılmış başıboş atlar gördü. Atların aç ve bitkin olduğunu fark eden Güler, ilçeye geri dönerek hayvanların açlıktan ölmemesi için onlara saman ve yem getirerek bölgeye bıraktı.

Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, gördüğü manzaraya çok üzüldüğünü söyledi.

Zorlu kış şartlarında doğaya terk edilmiş hayvanların ölmesine vicdanının razı olmadığını ifade eden Güler, “Bu atlar ne zamandır burada bilmiyorum. Meşe ağaçlarının kabuklarını kemirerek hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Kendi imkanlarımla yem, saman bıraktım. Elimden geldiğince de sık sık getireceğim. Bu hayvanların sahipleri var. Nasıl böyle ölüme terk edebiliyorlar bilemiyorum.” dedi.