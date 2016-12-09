Doğayı kirleten piller miniklere ses oldu

Sosyal mesuliyet projesi zarfında ayrıca çevreye ayrıca de işitme engellilere karşın düzenlenen özel bir alıştırma ile geri dönüşüme kazandırılacak her 500 kilogram atık pil işitme engelli bir çocuğun duymasını sağladı. Proje kapsamında tonlarca atık pil toplanması ile beraber Zeytinburnu Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikte 8 çocuğa işitme cihazları teslim edildi. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Okumuş, İstanbul Yeni Asır Üniversitesi Afiyet Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği Idare Heyeti Başkanı Viki Özromano, TAP Derneği Başkanı Mehmet Turhan ve cihaz alacak olan çocuklarla birlikte ailelerinin katıldığı etkinlikte işitme engelli orkestrası da mini bir konser verdi. Performanslarıyla büyük alkış toplayan orkestra salondakilerden büyük alkış aldı.

“Uygar insan başkalarının dertlerini özümseyen insandır”

Açılış konuşmaları esnasında böyle bir projede yer aldıkları için fazla gurur duyduklarını söyleyen İstanbul Yeni Asır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu bununla beraber, “Bu projeye gösterilen ilgi aslında bize böyle bir şeye susuz olduğumuzu gösteriyor. Başkalarının acılarını, dertlerini ve sıkıntılarını duyabilmek bizim milletimizin özelliğidir. Bu sıkıntılarımızı unutmamamız çağımızın en manâlı ödevleri arasındadır. Hele yaşadığımız çağda uygar insan başkalarının dertlerini özümseyen insandır. Yalnızca kendisi için uğraşmayan ve sadece kendisini düşünmeyen insandır. Üniversiteler de bunun için vardır. Bu üniversitemizde ders ortamında ortaya meydana çıkan bir fikirdi. Sağ olsun sevgili gençler sahip çıktılar. Zeytinburnu Belediyesinin bu konulara olan hassasiyetlerini de bildiğimiz için beraber yürütmeye karar verdik. Katkıları olan herkese aslında fazla teşekkür ederiz. Projenin daha da büyüyerek ilerlemesini temenni ederiz” dedi.

Projenin İstanbul Yeni Asır Üniversitesi öğrencileri göre geliştirildiğini söyleyen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Afiyet Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin duygularını şu şekilde ifade etti:

“Sağlıkla ilgili öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmalara takviye devretmek bizim vazifemiz olmuştur daima. Amacımız keza çevreye zararlı olan atık pilleri ortadan kaldırarak ülkemize gelecekte pak bir çevre bırakabilmek keza de işitme engelli kardeşlerimizin cihaz temini ile problemlerine tedavi olarak eğitim hayatlarına devam etmelerini temin etmek. Projemizin birincil aşamasında ilk ve ortaokul öğrencilerine işitme testleri yaptık. Bu taramalar sonucunda işitme probleminden nedeniyle eğitim hayatını sağlıklı yürütemeyen çocuklarımızın işitme cihazı almalarını sağladık. Batarya toplama işlemlerimizi hızlandırarak amacımıza ulaştık. İşitme engelli çocuklarımızın eğitim hayatlarına sorunsuz devam edebildiklerine vesile olduğumuz için üniversite olarak gerçekten çok mutluyuz.”

“Duyduğu konuştuğu zaman iyi bir dereceye gelecek diye düşünüyoruz”

İşitme engelli ailenin dört bireyinden en küçüğü olan 2 yaşındaki Can Çavdar da proje zarfında işitme cihazına kavuştu. Can’ın verdiği ilk tepkiler ise kendisi gibi işitme engelli olan anne ve babasına duygusal anlar yaşattı. Ailenin yakın dostu Göze Çarpan Dili Eğitmeni Favori Karal, Çavdar ailesinin yaşadığı sevinci anlattı.

Karal, “Duyacağı için fazla mutlular. Büyüdüğünde irtibat kurabilecek olmasına çok mutlu oluyorlar. İleride çünkü ailede tercüme yapacak, dışarıyla irtibat kuracak duruma can gelecek gibi görünüyor. Duyduğu zaman ve konuştuğu vakit inşallah iyi bir dereceye gelecek diye düşünüyoruz” diye konuştu.