Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı
KONYA (AA) – Kısa adı EMITT olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda gelen ziyaretçilere Akşehir ve Nasreddin Hoca'nın tanıtımı yapılıyor.
Bu yıl kapılarını 24. kez açan ve kısa adı EMITT olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na Akşehir için stant açıldı.
Açılan Akşehir standına, yerli ve yabancı ziyaretçiler büyük ilgi gösterirken, Temsili Nasreddin Hoca ile çok sayıda ziyaretçi fotoğraf çektiriyor.
İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki EMITT İstanbul Fuarı'nın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un yanı sıra KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel katıldı.
Fuar hakkında görüşlerini konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Fuarda Akşehir'in tarihi güzelliklerini, tabiat güzelliklerini, kiraz lokumunu, Nasreddin Hoca’yı tanıttıklarına değinerek “ Bu fuarın inşallah Akşehir'imizin tanınmasında katkı sağlayacağını ümit ediyoruz." dedi.
Akşehir standını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, valiler, bir çok il ve ilçe belediye başkanı, kaymakamlar, turizm seyahat acente yetkileri ile yerli ve yabancı misafirler ziyaret etti.
-
Kayseri'de ABD'nin sözde Ortadoğu Barış Planı protesto edildi
-
Bozlak müziğinin önemli temsilcilerinden Seyit Çevik, son yolculuğuna uğurlandı
-
Garanti BBVA üniversiteli gençleri gönüllü olmaya davet ediyor
-
Kayseri'de terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
-
Genç, Yıldız ve Üst Minik Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası
-
Kırşehir'de kaçak içki ve sigara operasyonu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.