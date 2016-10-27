Doğu Akdenizde korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Zelzele Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değer Biçme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Doğu Akdeniz’de saat 18:38 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir zelzele meydana geldi. .