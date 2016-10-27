Ana Sayfa   >   Genel   >   Doğu Akdenizde korkutan deprem

Doğu Akdenizde korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Zelzele Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değer Biçme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Doğu Akdeniz’de saat 18:38 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir zelzele meydana geldi. .

27 Ekim 2016 Perşembe, 19:52
dogu-akdenizde-korkutan-deprem

Benzer Konular

sivasta-3-1-buyuklugunde-deprem
Sivasta 3.1 büyüklüğünde deprem
akdenizde-3-8-buyuklugunde-deprem
Akdenizde 3.8 büyüklüğünde deprem
vanda-deprem-uyarisi
Vanda deprem uyarısı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Zelzele Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değer Biçme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Doğu Akdeniz’de saat 18:38 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir zelzele meydana geldi. 

Akdeniz Antalya deprem deprem araştırma enstitüsü bölgesel sarsıntı

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet