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Doğu Anadolu buz tuttu

Soğuk havanın gece saatlerinde etkin olduğu Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu.

03 Kasım 2016 Perşembe, 13:38
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Soğuk havanın gece saatlerinde etkin olduğu Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu. Vatandaşlar üşümemek için kat kat elbise giyinirken inşaat işçileri de ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Palandöken’de suni karlama başladı
Havaların en ince ayrıntısına kadar soğumasıyla birlikte Palandöken Kayak Merkezinde otel işletmecileri pistlerde suni karlamaya başladı. Bu yıl kayak sezonunun daha erken açılması için çalışmalara hız veren otel işletmecileri, pistleri kar makineleriyle gece saatlerine değin karladı.

Palandöken’de kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken kayak sezonunun 9 Aralık’ta açılması hedefleniyor.

Gece minimum hava sıcaklığı Ağrı’da ölçüldü
Meteoroloji 12. Alan Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği varsayım ediliyor. Özellikle sabahtan ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis beklenen bölgede, hava sıcaklığının gün içerisinde 2-4 derece artması öngörülüyor.

Gece asgari hava sıcaklığı, sıfırın altında edinmek üzere Ağrı’da 18, Kars’ta 10, Erzurum’da 8, Ardahan’da 7, Erzincan’da 6, Iğdır’da 2 derece ölçüldü. Günün en yüksek sıcaklığı ise Erzurum’da 3, Kars’ta 4, Ağrı’da 5, Ardahan’da 6, Iğdır’da 10 ve Erzincan’da 13 derece olacak.

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