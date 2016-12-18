Doğu Anadolu dondu

Meteoroloji 12. Alan Müdürlüğü’nden alınan bilgiye takriben, alan genelinde havanın eksik bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin aşağıda seyrettiği bölgede rüzgarın güneyden hafif kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgede gece asgari hava sıcaklığı, sıfırın altında elde etmek üzere Sancı, Erzurum ve Ardahan’da 31, Kars’ta 29, Ardahan’da 19 ve Erzincan’da 12 derece ölçüldü.

Kar kalınlıkları Ağrı’da 68, Erzurum’da 35, Ardahan’da 20, Kars ve Iğdır’da 13 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, sabahtan ile gece saatlerinde adaleli buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden, öncelikle sürücüler elde etmek üzere vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve özenli davranması uyarısında bulundu.

Aşırı soğukların yaşandığı Erzurum’da gündüz saatlerinde termometreler eksi 26 dereceyi gösterdi. Az Kalsın buzulları andıran kentte şadırvanlar buz tutu. Vatandaşlar gerekli olmadıkları müddetçe dışarı alanlarda bulunmamaya özen gösterdi.

Ahmet Akbuğa – Özge Bozo