Doğu Karadenizin tek kayak merkezi Ziganada kayak sezonu açıldı

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen yağışla birlikte özel makineyle ezilmiş 2 bin 100 metre rakımlı pistte kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, bu yıl kızak pistinin yeri de değiştirildi. Sporcular alanda yalnızca kayak değil tesiste çalan Karadeniz müzikleri eşliğinde kar üstünde horon oynamayı da ihmal etmiyor.

Sezon açılışı nedeniyle kayak eğitimi alan sporcuları, vatandaşları ve tesis işletmecilerini ziyaret eden Gümüşhane Valisi Okay Memiş, sporcularla birlikte kayak pistinin en yüksek noktası olan 2 bin 192 metre rakımlı zirveye çıktı.

Kayakçılar ellerindeki dev Türk Bayrağı ile zirveden aşağı “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Ne mutlu Türküm diyene” ve “Vatan sana canım feda” sloganları atarak kayarak inerken, kar motoruyla sporcuları takip eden Vali Memiş, Zigana coğrafyasını zirveden inceledi.

Hem Trabzon hem de Gümüşhane’den kısa zamanda ulaşılabilen bölgede hem Karadeniz Teknik Üniversitesi hem de Gümüşhane Üniversitesi’nden yüzlerce öğrenci de kızakla kaymanın tadını çıkarırken, aileler de çocuklarıyla birlikte güneşli bir Zigana gününün tadını çıkardı.

Kar motoruyla sporculara eşlik etti

Kar motoruyla zirveye giderek sporculara eşlik eden Vali Memiş, “Zirveden alternatif parkura baktık. Mevcut pistin karşısındaki alanın dünya standarlarında bir pist olma ihtimali olan bir yer. Arkadaşlarımızla o bölgeyi çalışıyoruz. Kayak federasyonumuz ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzle uğraşıyoruz. O bölgenin projesi de hazır. Buranın standartlarını biraz daha yükseltmek için keşif gezisi yaptık. Pistimiz hiç fena değil. Profesyonel sporcular çok daha uzun pist arzu ediyorlar. Ama kayağa yeni başlayanlar ve orta seviyedekiler için Doğu Karadeniz’in en iyi pistine sahibiz. Hem Gümüşhane’ye hem Trabzon’a çok kısa mesafede” dedi.

Beraberinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan’la birlikte kayak antrenörleri ve genç sporcularla bir süre görüşen Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hem Trabzon, hem Gümüşhane hem de Doğu Karadeniz bölgesindeki bütün hemşehrilerimizi Zigana Kayak Merkezi’ne davet ediyoruz. Burası adeta bir doğa harikası, yalancı cennet gibi. Havasıyla, hem Trabzon’a hem Gümüşhane’ye yakınlığıyla özel bir yer burası. En az Uzungöl kadar güzel olan Limni gölüne de çok yakın” dedi.

“Gümüşhane için 2017 yılı turizmde atak yılı olacak”

Gümüşhane’de 2017 yılının turizm açısından bir atak yılı olacağını vurgulayan Vali Memiş, “Zigana Kayak merkezi, Limni Gölü, Süleymaniye Mahallesi, dünyanın en önemli damlataşı mağaralarından Karaca Mağarası, Tomara Şelalesi, yaylalarımız var. Buralarda belirli altyapı çalışmaları yaptık. Canca kalesinin restorasyonuna başlıyoruz. Turizm Bakanlığımızla görüştük. Canca Kalesi’ne seyir terası ve yolunun asfalt çalışmalarına hemen başlayıp bitireceğiz. Bizde hiç erteleme yok. Orayı da inşallah bu sezona yetiştireceğiz” diye konuştu.

2 bin 100 metre rakımda kurulu kayak tesisinin mekanik tesis sorumlusu Bayram Yakut ise sezonun açılmasıyla birlikte hiçbir sorunları olmadığını, hazırlıkları daha önceden yaptıklarını söyledi.

Kayak merkezinde 700 metre boyunca telesiyej tesisi bulunduğunu, 2 adet baby-lift bulunduğunu dile getiren Yakut, “Kar aracımız var. Kar sürekli eziliyor burada. Şuan hiçbir sorunumuz yok. Bütün kayak severleri kayak merkezimize bekliyoruz” dedi.

Yakut, tesiste kar kalınlığının ezilmiş olarak 50 santimetre dolayında olduğunu, kayak pistleri ve kar kalitesinin mükemmel olduğunu vurguladı.

Recep Ergin

