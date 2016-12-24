Doğu Türkistanın acı günü

Abdulhekim Teklemakan’ın cenazesine Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Kültürlü, Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Başbakanı İsmail Cengiz, Doğu Türkistan Maarif Derneği Başkanı Hidayet Oğuzhan, Türk Dünyası temsilcileri ve gazeteciler katıldı. Teklemankan’ın ölümünün kendilerini içten üzdüğünü söyleyen Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği yaptığı açıklamada ise, “Abdulhekim Teklemakan’ın vefatı Uygur Türkleri diasporasında üzüntüyle karşılandı. Yazılı ve görsel medya alanında da çalışmaları olan Abdulhekim Teklemakan için dünyanın dağıtılmış ülkelerinde yaşamış Doğu Türkistanlılar ailesine, yakınlarına ve Doğu Türkistan teşkilat temsilcilerini arayarak taziyelerini bildirdiler. Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşu’nda senelerdir kurucu ve idareci olarak tayin alan Mahdum’ın genç sayılabilecek ve en bereketli denilebilecek bir yaşta hayatını kaybetmesi Doğu Türkistan toplumu için büyük bir kayıp. Sosyal ve kültürel aktiviteler ile tanrısal dava açısından büyük bir aksilik” denildi.

Akif Yaman