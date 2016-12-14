Doğubayazıt-Çaldıran karayolu kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına bölge kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Doğubayazıt-Iğdır karayolu Pamuk Geçidi mevkiinde ve Doğubayazıt-Sancı karayolunda kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. 2500 rakımlı Tendürek Geçidi’nde araçlar yolda kalırken, insanlar donma tehlikesi geçirdi. Tendürek Geçidi’nin kapanması nedeniyle Çetenli Karakolundaki askerler kadar Doğubayazıt-Çaldıran karayolunu uygulamak isteyen sürücülere müsade verilmedi. Askerin uyarısını dinlemeyerek köy yollarından gitmeye çalışan fazla sayıda şoför ise Gülizar köyü yakınlarında mahsur kaldı. Tendürek Geçidi’nde mahsur kalan araçların kurtarılması için bölgeye çok sayıda iş makinesi gönderilirken, kurtarma çalışmalarının kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Bülent İba