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Doğubayazıtta kar hayatı durdurdu

İki gün baştan başa Sızı il merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu hava, hayatı negatif etkiledi.

03 Kasım 2016 Perşembe, 17:41
dogubayazitta-kar-hayati-durdurdu

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İki gün baştan başa Sızı il merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu hava, hayatı negatif etkiledi. Doğubayazıt ilçe merkezinde 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde yarım metreye ulaştı. Öğrencilerin okula gitmekte zorlandığı ilçede, belediye ve Özel Idare ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Yağan kar ve oluşan buzlanma sebebiyle sürücüler yollarda kalırken, ilçe merkezinde karın ağırlığını taşıyamayan fazla sayıda ağaç ise kırıldı. Kar yağışından nedeniyle yolda kalan TIR sürücüsü Ahmet Zenge, yolların kapandığını belirterek, “Bu yol kapanmış. Dün ben Iğdır’dan gelirken o tarafta da fazla can sıkıntısı vardı. Aşırı buzlanma var. Yetkililerin buna el atması lazım. Doğubayazıt-Çaldıran yolu 4-5 aydı kapalıydı daha yeni açıldı, bu seferde kar nedeniyle kapandı” dedi. 

Bülent İba

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