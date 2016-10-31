Doğuda kar, Batıda bahar

Ardahan’ın Posof ilçesi Ilgar Dağı mevkisi ile Ardahan Şavşat arasında bulunan 2640 rakımlı Sahara geçidinde kar yağışı etkin oldu.

Kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri, yollardaki önlemlerini arttırdı. Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, TIR’ların yanı sıra çok sayıda araç sürücüsü Sahara geçidinden geçerken şiddet anlar yaşıyor.

Erzurum’da yüksek kesimlerde kar yağışı yüzünü gösterirken dağların irtifa noktaları beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde bugün kar yağışı ve yağmurun etkin olması bekleniyor. Meteoroloji 12. Alan Müdürlüğünden yapılan açıklamaya tarafından, alan genelinde bugün havanın parçalı ve fazla bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışın akşam saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı il ve çevrelerinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar biçiminde, gece saatlerinden itibaren Ağrı ve çevresinde yağışın kaslı olması bekleniyor. Rüzgarın orta kuvvette esmesi öngörülen bölgede, hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı varsayım ediliyor.

Gece en az hava sıcaklığı Kars’ta sıfırın altında 1, Ardahan’da 0, Erzurum’da 4, Sancı ve Erzincan’da 6, Iğdır’da 7 derece ölçüldü. Günün en yüksek sıcaklığının ise Ardahan’da 7, Erzurum ve Kars’ta 10, Sızı’da 12, Iğdır ve Erzincan’da 15, Tunceli’de 16 derece olması bekleniyor.

BOLU

Türkiye’nin önde gelen kayak merkezilerinden Kartalkaya sabahleyin saatlerinden itibaren yağan kar sonrasında beyaza büründü.

Bolu’nun yüksek kesimlerine sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında kayak merkezi Kartalkaya’da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kartalkaya giden araçlar yolda zincir takmak zorunda kaldı. Turizmciler erken gelen kar sebebiyle mutluluk yaşarken, kar yağışının hafta her tarafında aralıklarla devam edeceği ifade edildi.

ANTALYA

Antalya’da ise ekim ayının sonunda sıcak havayı fırsat bilen yerli ve tanıdık olmayan turistler, sahillere yönelerek hoş havanın ve denizin keyfini çıkarıyor.

Hava sıcaklığının 24 derece olduğu Antalya’da deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece. Havayı fırsat bilen vatandaşlar, haftabaşı olmasına rağmen dünyaca meşhur Konyaaltı sahiline gelerek keza denizin keyfini çıkardılar ayrıca de piknik yapıp hoş havayı değerlendirdiler.

Azeri arkadaşıyla birlikte Antalya’ya ilk kere geldiklerini söyleyen Erkan Çelebi, “Deniz süper. Biz tatile geldik bir haftalığına. Azeri arkadaşım ilk kere geliyor Türkiye’ye. O da çok memnun. Hava sıcak, bulutlu lakin yine de güzel” diye konuştu.

Güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşların da sahilde aileleriyle birlikte piknik yapıp eğlendiği gözlendi.