Doğuda kar çilesi, Bodrumda deniz keyfi

Türkiye’nin Doğusunda kar yağışı etkin olurken Muğla’nın Bodrum ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Bodrum’da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte sahil kenarlarına akın etti. Kafeteryaları dolduran az sayıda turist ve Bodrumlular güneşin tadını doyasıya çıkardı. Kars ve Erzurum’da kar yağışının etkin olduğu, Ardahan’a ise Sibirya soğuklarının geldiği öğrenildi. Ardahan’da hava sıcaklığı eksi 28 dereceye değin düşerken Ege kıyılarında ise hava sıcaklığı güneşin altında 25 dereceye dek ulaştı.

Bodrum’da yazdan kalma bir gün yaşandığını gösteren vatandaşlar, “Sıcak havayı fırsat bilip sahil kenarına geldik. Hava fazla hoş, biz de tadını çıkarıyoruz. Yaz sıcağı var, sahil de sesiz, turist değil güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Denize girerek serinliyoruz” dedi.

Meteoroloji’den edinilen bilgiye takriben, Bodrum’da hava sıcaklığının hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde olacağı öğrenildi.

Eren Ayhan