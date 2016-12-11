Doğuda kar, tipi yolları ulaşıma kapadı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı hayatı negatif etkiledi.

Bölgede hava sıcaklıklarının düşmesinin arkasında Erzurum, Sızı, Ardahan ve Kars’ta kar yağışı başladı. Aralıklarla etkili olan ara sıra tipiye dönüşen kar yağışı sebebiyle şehir halkı merkezleri beyaza büründü. Bölgedeki kar yağışı yüzünden yolların karla kaplanması ve buzlanmalardan nedeniyle sürücüler kuvvet anlar yaşadı. Erzurum ile Bayburt aralarında ulaşımı karşılayan Kop Dağı Geçidi ile Ardahan-Artvin, Ardahan-Posof ve Ardahan-Çıldır karayollarını kullanan sürücüler kar yağışı ve tipi yüzünden ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ekipleri Erzurum’un yanı sıra kar yağışının etkisini gösterdiği Ardahan, Kars ve Sancı’daki yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

Meteoroloji yetkilileri bölgede bugün Kars, Ardahan ve Erzurum’da gidip gelen olarak kar yağışının, Erzincan ile Iğdır’da ise karla girift yağmurun bir süre daha etkili olacağını ifade etti.

“Tipi altında Palandöken’de kızak keyfi”

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan ve kısa vakit önce otellerde kayak sezonu açılan Palandöken’e hafta sonunu fırsat bile bile gelen vatandaşlar tipiye aldırış etmeden kızak yapmanın keyfini yaşadı. Palandöken’de kızak, snowboard ve kayak takımlarıyla kaymanın keyfini yaşamış kayakseverler, kayağın yanı sıra kartopu da oynayarak eğlendiler.

Ahmet Akbuğa – Doğa Alca