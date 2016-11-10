“Doğuda konut teslimleri yılbaşından sonra başlayacak”

ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde konut inşa etmeye başladık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığımız ortak protokol çerçevesinde bütün bölgede rezerv konut inşaatlarına başladık. Yılbaşından sonra belli bölgelerde teslimlere de başlayacağız.” dedi.

Turan, bazı incelemelerde bulunmak üzere geldiği Eskişehir’de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir’de olduğu gibi Türkiye’nin dört bir yanında stat inşa ettiklerini anımsatarak, son 4 yılda 19 stat yaptıklarını söyledi.

Türkiye’nin yeniden bir diriliş ve yenilenmeyle spor, sağlık, eğitim ve sosyal alanda birçok tesise kavuştuğunu ifade eden Turan, “Türkiye’nin her yerindeki şantiyelerimizi ve inşa ettiğimiz yerleri geziyoruz. Bunları görünce bu milletin bireyi olduğumuz ve geleceğimiz için gururlanıyoruz.” diye konuştu.

Nerede konut ihtiyacı varsa TOKİ’nin orada olacağını vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

“Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde konut inşa etmeye başladık. O bölgelerdeki kentsel dönüşüm içinde paydaş olarak varız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığımız ortak protokol çerçevesinde bütün bölgede rezerv konut inşaatlarına başladık. Yılbaşından sonra belli bölgelerde teslimlere de başlayacağız. Van’da bir yıl içinde 17 bin konuk inşa edildi. Türkiye, bir yıl içinde 17 bin konutu insanlarımıza teslim etti. Bu da ülkemizin gücünü gösteriyor.”

– “TOKİ’nin başarısının kodlarını çözmeye çalışıyorlar”

Turan, Türkiye’nin en önemli başlıklarından birinin kentsel dönüşüm olduğunu belirterek, gelecek 15-20 yılda Türkiye’de kamunun ve özel sektörün en önemli başlıkları arasında da kentsel dönüşümün geldiğini vurguladı.

Türkiye’deki 81 kentin 54’ünde aktif 180 küsur alanda kentsel dönüşüm faaliyeti yürüttüklerini anlatan Turan, şöyle devam etti:

“İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde alanda daha da aktif olacağız. Bu özelliğiyle de TOKİ, ister gelişmiş ister gelişmekte olan ülkelerde bir örneği bulunmayan kurumdur. 17-20 Ekim’de Ekvador’un başkenti Kito’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı Habitat III Zirvesi’nde özel bir oturumda tecrübelerimizi paylaştık. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde TOKİ’nin başarısının kodları çözülmeye çalışılıyor. Şu ana kadar 90’a yakın ülkeyle görüşmeler yaptık. Tecrübemizi, dost ve kardeş ülkelere aktardık. Sadece yaptığımız statları gezmeye gelen yabancı dostlarımız var.”

Turan, TOKİ’nin Türkiye’nin son 10-15 yılda ürettiği başarı hikayelerinin en önemli parçalarından birisi olduğunu söyledi. Vatandaşlar için dost eli ve Türkiye için iyilik üreten bir kuruluş olduklarını dile getiren Turan, “İşlerimizin tamamını, Türk mühendisleri, müteahhitleri ve işçileriyle yaptık. Statlarda oluşan mühendislik, müteahhitlik ve iş birikimi yakın bir zamanda yurt dışına çıkacaktır.” ifadelerini kullandı.