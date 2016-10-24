Doğuda sıcaklık düşüyor, salı kar geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; Alan genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, Erzincan ilinin doğu kesimleri ile Erzurum, Kars, Sancı, Iğdır ve Ardahan ili ve çevreleri öğle saatlerinden sonradan kesik kesik yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ili ve güney kesimleri ile Erzincan’ın doğu kesimlerinde kısa süreli ve hafif olması bekleniyor.

Salı günü en az hava sıcaklığını gece saatlerinde sıfırın aşağıda 6 dereceye düşmesi beklenilen Erzurum’da kar yağışı görüleceği belirtildi.

Ahmet Akbuğa