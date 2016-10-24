Ana Sayfa   >   Genel   >   Doğuda sıcaklık düşüyor, salı kar geliyor

Doğuda sıcaklık düşüyor, salı kar geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; Alan genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, Erzincan ilinin doğu kesimleri ile Erzurum, Kars, Sancı, Iğdır ve Ardahan ili ve çevreleri öğle saatlerinden sonradan kesik kesik yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

24 Ekim 2016 Pazartesi, 11:17
doguda-sicaklik-dusuyor-sali-kar-geliyor

Benzer Konular

akdenizde-3-8-buyuklugunde-deprem
Akdenizde 3.8 büyüklüğünde deprem
av-ejder-demir-15-temmuz-kahramanlari-gecesi-duzenledi
Av. Ejder Demir, 15 Temmuz Kahramanları Gecesi düzenledi
aydin-jeotermal-zengini
Aydın jeotermal zengini

Yapılan son değerlendirmelere göre; Alan genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, Erzincan ilinin doğu kesimleri ile Erzurum, Kars, Sancı, Iğdır ve Ardahan ili ve çevreleri öğle saatlerinden sonradan kesik kesik yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ili ve güney kesimleri ile Erzincan’ın doğu kesimlerinde kısa süreli ve hafif olması bekleniyor.
Salı günü en az hava sıcaklığını gece saatlerinde sıfırın aşağıda 6 dereceye düşmesi beklenilen Erzurum’da kar yağışı görüleceği belirtildi. 

Ahmet Akbuğa

doğu anadolu bölgesi haber haberler Kar Kar Yağışı

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet