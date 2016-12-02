Doğudaki öğrenci arkadaşları için yardım kampanyası başlattı

ANKARA (AA) – Gölbaşı ilçesinde Adem Bilhan Uysal İlköğretim Okulunda eğitim gören ve aynı zamanda okul temsilcisi olan 4. sınıf öğrencisi Arda Utku Kurt, Şanlıurfa’daki bir köy okuluna ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı.

Şanlıurfa’da görev yapmış olan öğretmeninin oradaki öğrencilerin maddi durumunun iyi olmadığını anlatması üzerine arkadaşları ile birlikte yardım kampanyası başlatma kararı alan Kurt, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinin Güzelyurt köyü’ne gönderilmek üzere yardım malzemesi toplamaya başladı.

Kampanya için destek isteyen Kurt, “Benim ailemin maddi durumu iyi ama maddi durumu iyi olmayan arkadaşlarım için ben bir yardım kampanyası başlattım. Bu kampanyaya destek olmak isteyen arkadaşlarım varsa bize yardım edebilirler. Kalem, defter, silgi, kitap gibi hediyeler gönderebilirsiniz. Ama elbise gönderirseniz, elbiselerin eski olmamasına özen göstermeniz yeterli olacaktır.” dedi.

Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Serpil Dağtekin ise Arda’nın başlattığı kampanyaya dahil olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti.

Dağtekin, “Böyle bir organizasyonun içinde bulunmak benim için gurur verici. Hep birilerine yardım etmek amacıyla kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalıştım. Ama okul temsilcimiz olan yavrumuzun böyle bir şeye kalkışması beni çok gururlandırdı.” diye konuştu.

Dağtekin, toplanan yardım malzemelerinin Güzelyurt köyüne ulaştırılması için yetkililerden destek istedi.