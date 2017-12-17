Doğudaki öğrencileri ısıtan destek

Kavak Yaşar Doğu İlkokulu, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi ile soğuk köy okullarında öğrenimlerini devam ettiren öğrencilerin içini ısıtmayı hedefliyor. 1 Aralık’ta hayata geçirilen proje ile 10 gün içerisinde yaklaşık 2 bin adet atkı, eldiven, kazak ve bere örüldü. 300 velinin katıldığı sosyal sorumluluk projesinde öğrenciler ise yazdıkları mektuplar ile hiç tanışmadıkları arkadaşlarıyla aralarında gönül köprüsü kuruyor. Proje hakkında bilgi veren Okul Müdürü Hacı Aydın, “Okulumuzda 400 öğrenci bulunuyor. Öğrenci velilerimiz yaptığımız sosyal sorumluluk projelerine çok duyarlı davranıyorlar. Biz de bu sene öğrencilerimizin sosyal sorumluluk duygusunu geliştirebilmek adına ‘Gönül Örgüsü Sevgi Köprüsü’ projesini gerçekleştirdik. Projeyle 300’e yakın velimiz 2 bine yakın atkı, eldiven, kazak ve bere örerek Erzurum, Sivas, Ardahan ve Yozgat gibi uzak köy okullarına bu örgü işlerini göndereceğiz. Öğrenciler de yazdıkları mektupları bu hediyelerin içerisine koyacak ve hediyeyi alan öğrencilerle mektup arkadaşı olacak. Proje yıl boyunca bu şekilde sürecek. Projemiz başlayalı 10 gün oldu. Kış giyeceklerinin çoğu tamamlandı. 10-15 gün içerisinde örülen ürünleri de göndermeye devam edeceğiz. Sonra da öğrencilerin etkileşimleri devam edecek” dedi.

“BU ÖRGÜLERİ GİYDİKTEN SONRA ÜŞÜMEZLER İNŞALLAH”

Doğu’daki öğrencileri de kendi evlatları gibi gördüklerini vurgulayan veliler ise, “Oradaki çocuklar da bizim çocuklarımız. Onlara yardımcı olmak için bu projeye katılıyoruz. 10 gün içerisinde bir sürü el örgüsü yaptık. Projemizin adı Gönül Örgüsü Sevgi Köprüsü. Onlar da bizim çocuklarımız sayılır. Onlar da bu örgüleri giydikten sonra üşümezler inşallah” diye konuştular.

Hiç tanımadıkları öğrencilere mektup yazan öğrenciler, “Gönül Örgüsü Sevgi Köprüsü projesi kapsamında hiç tanımadığımız öğrencilere mektup yazıyoruz. İyilik yaptığımız ve arkadaş edindiğimiz için çok mutluyuz. Projede yer almaktan çok mutluyuz. El örgülerimiz onlara gidince bize de mektup yazarlarsa çok seviniriz” şeklinde konuştular.

Erdi Demür