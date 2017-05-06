Doğumda kalın bağırsağı yırtılan kadın yıllar sonra sağlığına kavuştu

6 çocuğunu da Suriye’de evde doğum yaparak dünyaya getiren F.M. (36) dördüncü çocuğunu da dünyaya getirdiği esnada kalın bağırsağı yırtıldı. Doğumlardan sonra idrarını tutamayan F.M. daha sonra öteki tuvalet ihtiyacını da rahminden karşılamaya başladı. Genç bayan zamanla etrafa kötü koku yayılmaya başlaması sebebiyle sıkıntı yaşamaya başladı. İki yıl önce ailesiyle birlikte Suriye’den Konya’ya gelen F.M. burada doktora giderek tedavi olmak istedi. Bir kaç hekim gezdikten sonra Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Naim Ünsal’a başvuran genç kadın zorunlu tedavilerinin ardından operasyona alındı.

Operasyon hakkında bilgi veren Op.Dr. Naim Ünsal, kendilerine geldiğinde hastanın birkaç hastane dolaştığını söyledi. Hastanın tavsiye üstüne kendilerine geldiğini belirten Op.Dr. Ünsal, “Hasta Suriye’de evinde orada afiyet hizmetleri çok tatmin edici olmadığı için konut ortamında 6 tane doğum yapmış. Doğumlar sonucunda bağırsağın son kısmı, tuvalet yapmaya yarayan kısmı yırtılmış. İdrar torbasının bazı kısımları yırtılmış ve hasta büyük tuvaletini hiç tutamama ve rahimden yapma şikayetiyle geldi. Bir Takım sıhhat kurumlarına başvurmuş sıkıntısı çözülmemiş. Hastanın sosyal sıkıntıları da vardı; tuvaletini tutamaması, kötü koku, eşiyle ilgili bazı sıkıntılar, namaz kılamaması gibi. Genç hasta yaşı daha 35 uzun bir süreç var önünde. Emrindeki biz de işlem kararı aldık hastayı değerlendirdikten sonra. Hastanın yaşının genç olması itibariyle teknik olarak fazla güç olan şayet Türkiye’de çok uzun zaman yapılmayan bir ameliyat şekli yapma kararı aldık. Çünkü hastanın bağırsağının son kısmı yırtık olduğu için bağırsağını karnından haricen verip kolostomi denilen aletle tuvaletini oraya yapma biçiminde yapılabilirdi. Diğer merkezlerde bu da öneri edilmiş. Hasta genç olduğu için keza travmatik keza de sosyal yönleri huzursuz. Biz hastayı duyumsuzlaşma doktoru arkadaşlarımızla birlikte spinal bölgesi uyuşturma uygulayarak bayağı anatomik eski halini sağladık. Hasta şu an da gayet dinç büyük ve küçük tuvaletini fazla rahatlıkla tutuyor. Eski o sosyal sıkıntıları hiç kalmadı” dedi.

“Olur Ya Türkiye’de 10-15 yıldır böyle bir işlem yapılmamıştır”

Op.Dr. Ünsal, Türkiye’deki doğum şartlarının iyi olduğunu ve bu tarz durumlarla uzun süredir karşılaşılmadığını belirterek, “Doğuma ast bağırsak yırtıkları, bağırsakta delikler, idrar torbası yırtıklarına rastlanmıyor. Bunlar biraz yöresel endemik şeyler oldu. Dünyanın bir takım yerlerinde ve Afrika gibi yerlerde rastlanıyor. Teknik olarak da orada sağlık kuruluşlarına da fazla rastlanmadığı için bağlı ki bir kafa karışıklığı olabiliyor. Biz yaptığımız teknikle hastanın sıkıntısını çözdük. Belki Türkiye’de 10-15 yıldır böyle bir operasyon yapılmamıştır. Hastamızda gayet iyi sağlıklı bize dua ediyor” ifadelerini kullandı.