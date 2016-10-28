“Doğumunun 90. Yılında Erbakan ve Milli Görüş Düşüncesi” sempozyumu

KONYA (AA) – Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Erbakan hocamız akademisyen, yatırımcı, siyasetçi ve devlet adamı kimliğiyle Türkiye’ye ve İslam alemine çok büyük heyecan, öz güven getirmeyi hedeflemiş ve bunu da büyük ölçüde başarmış biri olarak tarihe geçmiştir.” dedi.

Erbakan, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) öncülüğünde Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Doğumunun 90. Yılında Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Düşüncesi” sempozyumunda, 3 gün boyunca etkinlikte Erbakan’ın siyaset hayatı, devlet yönetimi ve kurduğu partilerin ilmi bir şekilde değerlendirileceğini söyledi.

Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Erbakan, “Erbakan hocamız akademisyen, yatırımcı, siyasetçi ve devlet adamı kimliğiyle Türkiye’ye ve İslam alemine çok büyük heyecan, öz güven getirmeyi hedeflemiş ve bunu da büyük ölçüde başarmış biri olarak tarihe geçmiştir. Onun bu adımları çok kısa süre içerisinde hem Türkiye hem de dünyada büyük karşılık bulmuştur.” diye konuştu.

Erbakan, babasının bu çalışmalarının İslam aleminin, ezilenlerin büyük coşkusuna yol açarken, sömürgecilerin ve zalimlerin de korkmasına neden olduğunu dile getirdi.

Merhum Erbakan’ın başlattığı milli görüş hareketinin kısa sürede büyük ivme kazandığını anlatan Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

“Hareket, kısa sürede arzulanan hedefe doğru yol almıştır. Milli ve yerli söylemlerin, antiemperyalist duruşun meşruiyet alanını genişletmiş, son derece güçlü ve yayılmacı bir etkiye sahip olmuştur. Günümüzde 1969 yılında başlatılan bu hareketin artan etkisini görüyoruz. Milli görüş, 7 milyar insanı birleştiren, yeniden öze dönüş hareketi olarak sürdürülmüştür. Bu hareket, ben merkezli olmaktan çok diğer insanları düşünen biz merkezli anlayışla yola çıkmıştır. Batının kavram ve değerleri üzerinden değil şanlı tarihimizden hareketle temel değerlerimiz ve ilkelerimize uygun olarak, öz kimliğimizin yeniden tezahürünü öngören bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bütün dünyaya dayatılan ‘Batı ve diğerleri’ anlayışın karşı bir reddiye niteliğiyle ortaya çıkmış ve adil bir dünyanın kurulması için çalışılmıştır.”

– “Onun hayatından alacağımız çok şey var”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ise Necmettin Erbakan’ın çok yerli bir insan olduğunu ama hiçbir zaman yerel olmadığını ifade etti.

Erbakan’ın her zaman ülkesi ve İslam alemi için çalışmalar yaptığını aktaran Sorgun, “İslam dünyasında onunla aynı zamanda başka ülkelerde yola çıkanlar, önleri kesildiğinde belki şiddete saptılar. Ama hocamız gerçekten hiç bir zaman şiddete yönelmedi. Onun hayatından alacağımız çok şey var. O bir mümin, bir mücahit ve o bir muvahhitti.” ifadelerini kullandı.

Programa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı.