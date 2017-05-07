Doğu’nun Efes’ine ziyaretçi akını

Çınar’a yan Demirölçek Mahallesi yakınlarında yer alan ve Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim yeri olarak kullanılan Zerzevan Kalesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Müzesi, Diyarbakır Valiliği, Çınar Kaymakamlığı ve Dicle Üniversitesinin (DÜ) katkılarıyla 2014 yılında kazı çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 4 yıldır süren kazı çalışmalarında yer altı kilisesi, 400 şahsiyet yer altı sığınağı, konutlar ve sıcacık geçitler ortaya çıkarılırken, bin 700 yıl öncesine ait Mithras inancına ait bir tapınağa DA ulaşıldı. Çalışmaların arkasında bölge ziyaretçi akınına uğradı. Daha çok yerli turistlerin ziyaret ettiği Zerzevan Kalesi’ni bir haftada 20 bin kişi gezdi.

Filiz Başak ve Reşat Layık isimli yeni evli çift, evliliklerinin 4. gününde televizyondan duydukları Zerzevan Kalesi’ni ziyaret etti. Kaleyi gezip görevlilerden data bölge çift, gördükleri manzara aleyhinde hayran kaldı. Zerzevan Kalesi’ni yakınlarından ve televizyondan duyduktan sonra ziyaret etmek istediklerini ve vakit buldukları birincil an kaleye geldiklerini bildiren Filiz Başak, “Yeni evliyiz, arkadaşlarımdan, çevremden duydum, televizyondan izledim ve geldim. Burası fazla hoş, çok beğendim. Yeni evliyiz, bize bir gezi oldu. Çiçekleri buradan eşim topladı” dedi.

“İnsanların çekinmesi gereken bir koşul yok artık”

Eşinin tedavisi için Mardin’den Diyarbakır’a gelen ve dönüş yolunda Zerzevan Kalesi yazısını görerek ziyaret eden Esra Demir, “Eşim ameliyat olacaktı, Mardin’den Diyarbakır’a geldik. Yol üstündeydi, raslantı tabelayı gördük ve gelmek istedik. Burayı fazla merak ediyorduk, eşim varmak istemedi fakat daha sonra o da çok hayran kaldı. Bu kadar büyük ve hoş olduğunu varsayım etmiyorduk. çok büyük ve çok güzel, çok beğendik. Burası herkesin görmesi gereken bir yer. Fena durumlar yaşanmış olabilir lakin çok hoş yerlerimiz var bizim. Buralar fazla hoş, insanların korkması, çekinmesi gereken hiçbir şart söz konusu yok” diye konuştu.

Azad Şahin isimli ziyaretçi ise, insanların bundan böyle fazla rahat bir şekilde gezebildiğini söyledi. Şahin, “Mardin’e bir gezi düzenledik. Mardin’i gezdikten daha sonra yolda Zerzevan Kalesi’ni gördük. Burayı da ziyarete gitmek istedik ve geldik. Bir Zamanlar olaylardan nedeniyle gelemezdik, şimdi olaylar durmuş ve biz de memnuniyetle gezebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yılda 1 milyon turist hedefliyoruz”

Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı DÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Coşkun, kazılara birincil başladıklarında Zerzevan Kalesi’nin çok fazla bilinmediğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Coşkun, şunları kaydetti:

“Ayrıca çevre kadar ayrıca de kazıbilimsel anlamda hiçbir veri sahibi değildik. 2014 yılında kazılara başladıktan sonra büyük keşifler ortaya çıkardık. Birçok yapı keza yer aşağıda hem yerin üzerinde ortaya çıktı. Zerzevan Kalesi, Roma dönemi açısından oldukça kayda değer. Stratejik bir Roma sınır garnizonu. Bin 200 metre uzunluğunda surları, bunların yüksekliği 15 metreyi buluyor. 19 metrelik savunma kulesi ayakta hala. Mithras dinine ait yer altı tapınağı, bu Doğu Roma sınırındaki tek yapı. Esrarengiz bir din Mithras, sadece erkeklerin kabul edildiği bir din. Özellikle Mithras tapınağı ile ilgili araştırmalar duyuldukça yoğun bir akış oldu. Ayrıca çevre illerden keza de bölgelerden çoğu ziyaretçi Zerzevan’da ortaya çıkardığımız yapıları gezmekte. Bu da bölgenin turizmine manâlı bir katkıda bulunacaktır. Yerli ziyaretçi sayısı fazla pozitif, ilerleyen dönemlerde tanıdık olmayan turist sayısının da artacağını düşünmekteyiz. Yani bilhassa tapınakla ilgili haberler çıktığında bir haftada yaklaşık 20 bin kişi bu alanı ziyaret etti. Zerzevan Kalesi, Doğu’nun Efes’i olarak nitelendiriliyor. Çünkü çoğu yapılar hala ayakta, bilhassa Roma dönemini temsilcilik etmesi açısından epeyce önemli. Ulaşımı da fazla basit, yollar yapıldı. Özellikle turizme kazandırılması ile birlikte burayı yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret edeceğini düşünüyoruz.”

“Turizmin terörü yendiğini görüyoruz”

Çınar Kaymakamı İsmail Şanlı ise, 4 yıldır terör dahil her türlü gündeme karşın buradaki kazı çalışmalarına en ufak bir ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Kaymakam Şanlı, “Bugün geldiğimiz noktada turizmin terörü yendiğini görüyoruz. Bu stil çalışmalarımız arttıkça da millet turizmden daha fazla tanınır ülkü gelecek bölgemiz, insanlarımız turizmden daha pozitif ekmek yiyecek. Bu da terörün var oluş gerekçesini ortadan kaldıracaktır. Zerzevan Kalesi’ne 10 günde 20 bin ziyaretçi geldi. Bizim burası ile alakalı hedefimiz, Mardin ile Diyarbakır’a gelen tüm ziyaretçileri mutlaka görmeden gidemeyecekleri bir alan haline getirmek. İki kentimizin de önemli tarihi ve turistik bir potansiyeli var. Zerzevan Kalesi’nin içerisinde SİT alanının yanında bir arkeopark düşünüyoruz. Bu parkta kazı alanına gelen bilhassa çocukları, öğrencilerimizi kazı alanına getirmek suretiyle tarih bilinci oluşturacak, kazı sevgisi oluşturacak, arkeolojiye alaka duyacakları bir platform inşa etmeyi düşünüyoruz“ dedi.

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