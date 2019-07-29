Doğuştan dişli annenin ikinci kızı da dişli dünyaya geldi
İSTANBUL (AA) – Dişli dünyaya gelen Zeynep Özcan, genetik mirasını iki kızına da aktardı.
Çamlıca Medipol Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yaşayan Zeynep-Murat Özcan çiftinin ikinci kızları Ecrin de ablası Dilşah, annesi ve halası gibi dişli dünyaya geldi.
Zeynep Özcan, 13 Temmuz'da, Çamlıca Medipol Hastanesi'nde ikinci doğumunu gerçekleştirdi. Normal geçen doğum sürecinin ardından doktorlar, Ecrin bebeğin, alt iki dişiyle dünyaya geldiğini fark etti. Ecrin bebeğin dişleri küçük bir operasyonla çekildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Mine Başıbüyük, doğumda ve öncesinde bir anormallik yaşanmadığını, kontrollerde ağızda mukoza içinde altta sallanan 2 dişi fark ettiklerini belirtti.
– "Türkiye’de 3 binde bir bebekte bu durumla karşılaşılıyor"
Çekilmesi gereken bu dişlerin emme sırasında anneye zarar verebileceğini ya da kökü olmadığı için ciğerlere kaçabileceğini aktaran Başıbüyük, "Türkiye'de yaklaşık 3 binde bir bebekte bu durumla karşılaşılıyor. Ancak bu bebeğimizin ekstra durumu var. Ablasında, annesinde ve halasında da dişle beraber doğum öyküleri bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Dişleri çeken kulak burun boğaz hastalıkları bölümünden Op. Dr. Servet Karaca ise "Ben daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştım. Küçük bir müdahaleyle birkaç saniye içinde dişleri çıkardık. Böylece bebeği büyük risklerden kurtardık. Çekilen dişlerin yerine ileride yenileri çıkacak, korkulacak bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.
– "Silsile olarak devam ediyor"
Anne Zeynep Özcan ise ilk çocuğu Dilşah'ı 9 yıl önce dişli bir şekilde dünyaya getirdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Ben dişli doğduğum için garipsemedim ancak eşime garip geldi. İkinci çocuğum da altta iki dişiyle dünyaya geldi. Sonuçta biz alışkınız. Doğumdan önce ne büyük kızım ne de küçük kızımdaki dişlerden haberimiz vardı.
Benim dişlerim bir sene kalmış ve kendiliğinden düşmüş. Ama kızlarımızın dişleri yeni sistemde doktorların kontrolünde çekildi. Ailemde tek bende vardı, erkek kardeşimde diş yoktu. Şimdi kızlarımla bu silsile olarak devam ediyor."
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