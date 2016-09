Doğuştan oluşan kalp deliklerine ameliyatsız çözüm

Medicana Konya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir, doğuştan olan oluşan yürek deliklerinin herhangi cerrahi bir müdahaleye gereklilik duymadan, kasıktan girilerek daha konforlu bir şekilde çare edilmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir, yürek delikleri ve damarlar arasında geçişler olarak aşina rahatsızlık grubunun, genellikle doğuştan olan ve konjental diye tasvir edilen bozukluk olarak bilindiğini söyledi. Bunların iki yürek boşluğu arasında kalp karıncıkları arasında ve ya kulakçıklar arasında oluşan boşluklar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özdemir, bunların ‘atriyal septal defekti’ veya ‘ventriküler septal defekt’ olarak bilindiğini kaydetti. Prof. Dr. Özdemir, “Bunlar daha çok konjental olduğu için çocukluk yaşlarında ortaya çıkar ve o dönemde tanınıp çare edilir. Ama bazen çocukluk çağında, gençlik döneminde yakalanmadığı önemli bir hastalık belirti vermediği için ileri yaşa dek gelirler ve ileri yaşta teşhis konup tespit edilip rahatsızlığa yol açan hastalıklar olarak karşımıza çıkarlar. Bunların tedavisinde fazla yakın zamanda genelde cerrahi çare ile müdahale ediliyor ve bu delikler kapatılıyordu. Yürek delikleri son zamanlarda çok yaygın kullanılan milimetrik boyuttaki cihazlarla kasıktan girilerek her hangi bir cerrahi müdahaleye lüzum kalmaksızın kapatılması laf konusu” dedi.

“Hasta bir günde taburcu ediliyor”

Bu oluşan kalp deliklerinin tedavisi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Özdemir, “Bu tedavi şeklinin yani kasıktan girilerek kapatılmasının en önemli avantajı her hangi bir cerrahi müdahaleye lüzum kalmaksızın, herhangi bir kesik olmaksızın hastanın fazla konforlu bir şekilde çare edilmesine imkan sağlaması. Hasta bir günde taburcu ediliyor. Yatırıp peşine düşüp takip ediliyor bir gün sonradan da taburcu edebiliyoruz. Fazla konforlu bir çare şekli sunuyor bize. Tabi her hasta buna uygun olmayabilir. Yeniden cerrahi şansı aralıksız durumlar var. Cerrahi en ince ayrıntısına kadar ekarte eden bir tedavi şekli olmamakla birlikte, hastaların büyük oranı bu şekilde tedavi edilmeye uygun şekilde karşımıza gelebiliyor” ifadelerini kullandı.

Erişkin çağda sık karşılaşılmayan bir durumunda atardamarlar ile toplardamarlar aralarında olmaması gereken, çocuğun anne karnındayken var olan kanalların daha sonra kapanmaması olduğunu bildiren Özdemir, “Bu kanalların doğumda veya doğumdan sonraki dönemde kapanması gerekiyor. Lakin bazı durumlarda bunlar kapanmıyor ve ileri yaşlara kadar bunlar gelebiliyor. Bu da benzer şekilde cerrahi olarak kapatılabildiği gibi sadece kasıktan milimetrik bir cihazla girilerek deliğini saptama edilmesi ve yerinde cihazlarla bu deliğin kapatılması şeklinde tedavi edilir. Bu da son derece konforlu bir tedavi seçeneği sunuyor hastalarımıza” şeklinde konuştu.