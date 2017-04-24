Doğu’ya kar geri geliyor

Meteoroloji 12. Alan Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, alan genelinde hava parçalı fazla bulutlu olacak. Erzurum, Kars ve Iğdır çevrelerinde sağanak, Ardahan ve çevresinde karla girift yağmur ve kar yağışının etkin olması bekleniyor.

“Erzurum’da fırtınanın hızı saatte 127 km olarak ölçüldü”

Doğu Anadolu Bölgesinde dün yaşanan fırtınada birçok çatı uçması olayı yaşanırken Ardahan’da da 1 kişi hayatını kaybetti.

Meteoroloji 12. Alan Müdürlüğünce fırtınanın saatteki hızı Erzurum’da 127 km olarak ölçüldü.

Alan illerinde fırtınanın saatteki hızı şöyle kaydedildi:

“Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde 127 km, Ardahan Çıldır’da 106 km, Erzincan İliç’te 105 km, Kars Digor’da 101 km, Sancı’da 89 km”

Ahmet Akbuğa