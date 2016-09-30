Doktor sporcu, ağrılarına karşın Türk bayrağını dalgalandırdı

ESKİŞEHİR (AA) – SİNAN BALCIKOCA – 2016 Rio Paralimpik Oyunları’nda kadınlar 70 kiloda bronz madalya kazanan görme engelli doktor judocu Mesme Taşbağ, bel ve bacağındaki şiddetli ağrılara rağmen son maçına çıkarak madalya kazandığını söyledi.

Mesme Taşbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, judo sporuna başladığı 2008 yılından itibaren uluslararası arenada 4’üncü madalyasını kazanmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı. Olimpiyat sürecinin yoğun geçtiğini belirten Mesme Taşbağ, son iki yıldır sürekli olimpiyat oyunlarına yönelik hazırlık yaptığını dile getirdi.

Rio’ya altın madalya ümidiyle gittiğini anlatan Mesme, şöyle konuştu:

“Maç öncesi sakatlık yaşadım ama madalya aldığım için mutluyum. Son maçımdan 2 gün önce bel ve bacak ağrısıyla uyandım. Maç günü ise fizyoterapist sayesinde maça hazırlandım. Üçüncülük maçına çok ciddi ağrılarla çıktım. Şu anda olsa belki yürüyemem ama o gün ağrılarıma rağmen maçı tamamladım. Bu da tabii ki ülkemize olan sevgimiz ve verilen görevi sonuna kadar yerine getirme inancımızla oldu. Ben hala o maçı yaptığıma inanamıyorum ama çok şükür tamamladım ve madalyayı aldım.”

– “Türk bayrağı, taşıdığım en büyük sorumluluktu”

Rio’da 7-18 Eylül’de gerçekleşen Paralimpik Oyunları’nın açılış törenindeki resmi geçitte Türk bayrağını taşıma görevinin kendisine verildiğini anımsatan Mesme, “Türk bayrağını taşımak en az maça çıkmak kadar heyecanlıydı. Açılışta taşıdığım Türk bayrağı en büyük sorumluluktu diyebilirim. Stadyumda 80 bin kişinin önünde, 160 ülkenin canlı yayınında Türk bayrağını taşımak çok gurur verici oldu.” diye konuştu.

Milli judocu, son iki yıldır yoğun bir dönem geçirdiğini ve biraz dinlenmek istediğini ifade etti.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde doktor olarak görev yapan Mesme Taşbağ, şunları kaydetti:

“Bundan sonraki süreçte ülkem için, iyi sonuçlar elde edebilmek için çalışacağım. Her insan bir engelli adayı. Engelli arkadaşlarım, engeliyle başa çıkmak istiyorsa sporun bir köşesinden tutmalı. Ne olursa olsun bir spor dalıyla ilgilenmelerini öneririm. Emin olsunlar böyle olunca hayat onlar için daha kolay olacak.”