Doktor ve hastalar ölümle karşı karşıya

Merkez Kayapınar ilçesi 500 Evler Mahallesi’ndeki Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli sağlam olmadığı gerekçesiyle afet kararı alındı. Oysa kararın üzerinden 2 yıl geçmesine karşın, Sağlık Merkezi taşınmadığı gibi, bina da yıkılmadı. 18 bin nüfusa hizmet veren Aile Sağlığı Merkezi’nin taşınmaması ve binanın yıkılmaması, hekim ve hastaları olası göçük faciasıyla aleyhinde karşıya bıraktı. Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu.

“Minik bir depremde burası yıkılır”

İkamet ettiği Afetevler’in aile sağlığı merkezine çok uzaktan olduğunu ve bazen araba bulamayarak yürümek zorunda kaldıklarını ifade eden Mahsun Akyüz, “Merkez hemen yıkılma aşamasına gelmiş. Hafif bir depremde burası derhal yıkılır. Bir lahza önce başka bir merkez açılmasını istiyoruz. Afetevler’in nüfusu fazla kalabalık” dedi.

“enjekte etmek için 4 saat bekledim”

Ekrem Yıldız, sıhhat merkezinin hem beceriksiz hem de yıkılma tehlikesiyle aleyhinde karşıya olduğunu anlatarak, “Bütün çevredeki vatandaşlara burada bakılıyor. Yıkılma tehlikesi üst seviyede. Buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Yıkılmama nedeni vatandaşları mağdur etmemek”

Halk Müziği Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri ise, 2 sene önce felaket kararı alınan binanın vatandaşların mağdur olmaması için yıkılmadığını savundu. Yetkililer, binanın yıkılması ve vatandaşların zarar görmesi durumunda sorumluluğun kime ait olacağı sorusuna, “Bize ait” yanıtını vererek, “Bina Irk Sağlığı Müdürlüğüne ait. Aile hekimleri bizim kiracımız. Cari giderler onlara ait. Aile Hekimliği Yönetmeliği’ne tarafından hizmet verilecek yeri bulmak ve kiralamak da onlara ait” ifadelerinde bulundu.