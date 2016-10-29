Doktorlar, maratonda işitme engeline dikkat çekecek

Türk Kulak Burun Boğaz Vakfı Üyesi ve Türkiye’m İşitemeyen Çocuklar İçin Koşuyor Projesi Başkanı Prof. Dr. Ferhan Öz, işitme engelli çocuklara, hekimler olarak yardımsever olabilmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kulak burun boğaz hekimleri, odyologlar, işitme cihazı sektörü temsilcileri ile takriben 300 kişi13 Kasım’da Vodofone İstanbul Maratonu’na farkındalık oluşturmak için katılacaklarına değinen Prof.Dr. Öz, “İşitme engeli noktasında yaşanan eksikliklere uyarı çekebilmek ve bunları tamamlayabilme adına bir koşuya katılıyoruz. 10 kilometre koşacağız. Bu koşudan bağış bekliyoruz. Bağış miktarı vakfımızın fonunda toplanarak işitme engelli çocukların cihazının temininde kullanılacak” dedi.

“Erken tanının önemi”

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Levent Sennaroğlu, işitme kaybını hem sonra hem doğuştan olan olabileceğini belirterek, çocuklarda doğumdan itibaren erken tanının önemine değindi. Doğumdan itibaren işitme engelinin erken tanısının koyulmasıyla bu çocukların normale yakın bir konuşmaya kavuşturabildiklerinin altını çizen Prof.Dr. Sennaroğlu, “ Bundan Böyle doğumdan sonra iki, üç gün içinde yapılan testlerle işitme kaybının tanısını koyuyoruz. İki-üç aylık ileri kaybı olan bebeklere ise işitme cihazı veriyoruz. Cihazdan menfaat görmeyenleri 1 yaşında implant yaparak, iyi bir eğitim, peşine düşüp takip ve ameliyatla bu çocukları normale çok yakın düzeye getirebiliyoruz” dedi.

“İşitme kaybı tedavisinde geliştik”

Sonra işitme kaybı olanların, vaktiyle çok az kısmının tedavi edildiğini belirten Prof. Dr. Sennaroğlu, “Süre geçtikçe işitme kayıplarının çok daha büyük kısmı tedavi edilebiliyor. İç kulak ameliyatları yıllar önce hiç yapılamıyordu. Hiç duymayanların bile, beyindeki işitme merkezine implant yerleştirerek duymalarını sağlayabiliyoruz. 1 yaşındaki bebeklere bunu yapabiliyoruz. Günümüzde işitme kaybından çare olma oranı fazla yükseklere geldi. Fakat geç kalan hastalara bir şey yapamıyoruz. En önemli nokta. İşitme kaybı 4-5 yaşına kadar hiç tedavi edilmemişse, çocuk konuşmayı öğrenememişse, bu yaştan daha sonra onlara bir şey yapamıyoruz. Zamana karşı bir müdahale var, erken tanı ve teşhis çok önemli” diye konuştu.

“Her yeni doğan bebek işitme taramasından geçmeli”

Her bebeğin işitme taramasından geçmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sennaroğlu, “O hakkı bu bebeklere vermemiz gerekir. Geç kaldıkça bu bebeklere müdahale şansımız kalmıyor. Çocuğun kulağına bakıldığı vakit her şey alışılagelmiş görülüyor. Ailelerde 3-4 yaşa değin bekliyor. Buda çocuğun en kıymetli zamanının kaybına neden oluyor. O nedenle bebeklerde doğumun hemen ardından işitme taraması yapılmalıdır” ifadelerine yer verdi. Hacettepe Üniversitesi Sıhhat Bilimleri Fakültesi Odyoloji Birim Başkanı Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu, işitme engelinin bir engel olmadığının altını çizerek, işitmeyi korumaya ve erken tanıya uyarı sürüklemek amacıyla, 100 öğrenci ve 20 araştırma görevlisi ile maratona katılacaklarını kaydetti.

“Her bin bebekten 1-2’si işitme engelli doğuyor”

Bebeklik döneminde işitme cihazının ödemesine devletin destek verdiğini belirten Prof.Dr. Sennaroğlu, “Her bin doğan bebekten 1-2’si işitme kaybı yaşayabiliyor. Nüfusumuza oranla işitme kaybı azalmadı. Ama avantajımız erkek tanı edip, çare uygulayabilmek” dedi. Türkiye Odyoloji Hitabe Ses Derneği ve Karatay Üniversitesi Odyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Istek Konukseven, katılacakları maraton ile toplumda işitme engelli farkındalığı oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.