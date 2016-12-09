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Doktorları şaşırtan adam

Dünyada nadir bulunan ahali arasına giren Hamdi Torosdı, kalbinin sağ tarafta olduğunu ilkokulda muayene esnasında öğrendiğini belirtti.

09 Aralık 2016 Cuma, 14:56
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Dünyada nadir bulunan ahali arasına giren Hamdi Torosdı, kalbinin sağ tarafta olduğunu ilkokulda muayene esnasında öğrendiğini belirtti. Torosdı, “Doktor muayenede kalbimin sağ tarafta olduğunu söyledi. O süre öğrendim. Okula geldiğimde öğretmenlerim inanmayıp kalbime baktı” dedi.

Asker muayenesinde de kalbinin sağ tarafta göründüğünü söyleyen Torosdı, “Şayet on defa beni röntgen çektiler. Heyet bana sordu sıkıntın var mı diye. Benim hiçbir sıkıntım yoktu. Vatan hizmeti kaçınılır mı?” ifadelerini kaydetti. Bugüne değin sağlık durumu açısından hiçbir probleminin olmadığını gösteren Torosdı, “Ben bedenen fazla ağır işlerde çalıştım. Fiziksel Olarak çalıştım. Yok bir şey Allaha şükür” biçiminde konuştu.

Doktorların tetkik ederken şok olduğunu kaydeden Torosdı, “Soyunup hekim beni tetkik ederken kulaklarına inanamadı. Ben de aldım steteskopu sağ tarafa koydum. O da aldı bir kere inanmadı. Sonradan inandı. Beni aldı aynasının karşısına geçirdi. O vakit inandı” diye konuştu.

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