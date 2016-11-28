Doktorun şikayet ettiği kamu spotu yayından kaldırılıyor

Batmanlı Dahiliye Uzmanı Mehmet Fırat, nefes darlığı çekerken, çocukları tarafından dans veya spora çağrılan babaları anlatan halk spotunu BİMER’e şikayet etti. “Hadi Baba” denilerek babaları efora özendirme eden ulus spotunun sakıncalı olduğunu gösteren Dr. Fırat, BİMER’e gönderdiği yazıda, “Yürek ve akciğer hastalarının en manâlı belirtisi, nefes darlığıdır. Çoğu kalp hastasında solunum yetmezliği, kriz belirtisi ya da yürek damar daralmasının belirtisidir. Bu durumda yapılacak birincil iş mutlak istirahat ve en ufak harekete bile zorlamamaktır. Yorgunluğa emrindeki nefes darlığı ile ‘anjinal’ nefes darlığını ayıramayan birinin, yakınını efora teşviki ceza ile eşdeğerdir. Bu ayırımı yapması olası olmayan bir toplulukta bu reklamın çok ciddi bir zarar içerdiğini belirterek reklamın kaldırılmasını istiyorum” dedi.

“15 Aralık’ta sona erecek”

Dr. Fırat’ın yazısı üstüne söz konusu millet spotunun yayından kaldırılmasına karar verildi. Afiyet İletişimi Daire Başkanlığı’nca, Dr. Fırat’ın dilekçesine bahşedilen yanıtta, kamu spotunun 15 Aralık’tan itibaren yayından kaldırılacağı belirtilerek, “Toplum sağlığına verdiğiniz önemle birlikte manzara ve önerilerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. ‘Hadi Baba’ adlı millet spotu Babalar Günü hassasiyeti ile hazırlanmıştır. Halk spotunda, sigara kullanımı nedeniyle sağlığını kaybeden babalar ile yok, dinç babaları ile birlikte nitelikli süre geçmek isteyen çocukların isteklerine yer verilmiştir. Yalnızca sigara içmesinden kaynaklı solunum yetmezliği yaşamış babanın çocuğunun hareketlerine yetişememesine ve babasıyla birlikte dinç zaman devretmek isteyen bir gencin isteğine vurgu yapılmıştır. Başvurunuzdaki kıymetli tespitleriniz bizim için önemlidir. Kamu spotu, sizlerden gelen değerlendirmeler sonucu 15 Aralık’tan itibaren yayından kaldırılacaktır” denildi.

Mehmet Şükrü Şimşek