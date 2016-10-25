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Dolandırıcılıklara karşı tiyatrolu önlem

İzmir İl Güvenlik Müdürlüğüne ast Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, dolandırıcılığın önüne geçmek için tiyatro oyunu hazırladı.

25 Ekim 2016 Salı, 19:33
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İzmir İl Güvenlik Müdürlüğüne ast Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, dolandırıcılığın önüne geçmek için tiyatro oyunu hazırladı. Bu kapsamda ’Iletişim Yoluyla Üçkâğıt’ temalı tiyatro oyunu, Tüpraş Halk Müziği Eğitim Merkezi Konferans Salonunda sahnelendi. Senaryosunu Ayhan Arabacı’nın yazdığı, yönetmenliğini Cahit Eker’in üstlendiği oyun, yaşanmış olaylara ilişkin konuları anlatırken, oyun, Tele-Vole, Tele-Pati ve Kime Amaç Kime Kısmet başlıklı üç bölümden oluştu. Vatandaşların irtibat aracılığıyla nasıl dolandırıldıkları anlatılırken, oyunda çoğu kez kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtarak para isteyenlere inanılmaması gerektiği vurgulandı. Oyun, öğrenciler kadar büyük alaka gördü.

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