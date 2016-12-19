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Dolar bozdurana feribot bedava

Kameriye beldesinde, dolar bozduran vatandaşlar, araçlarıyla bedava feribotu kullanabiliyor.

19 Aralık 2016 Pazartesi, 13:03

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Kameriye beldesinde, dolar bozduran vatandaşlar, araçlarıyla bedava feribotu kullanabiliyor. Konuyla alakalı açıklamada yer alan Belediye Başkanı Basri Ulaş, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üstüne Çardak-Gelibolu hattı feribot işletmeciliği yapan firma yetkililerinin desteği ile dolar bozduran vatandaşlara araçlarıyla bedava araba vapuru geçişi sağlanıyor. 500 dolar bozdurarak makbuzunu takdim edenler otomobil ya da kamyonetleriyle geçebilecek. 1000 dolar bozdurduğunu takdim edenler kamyon, otobüs veya TIR geçişlerinden bedava faydalanabilecek. Milli menfaatler doğrultusunda sürekli kampanyayı bizler de içten gelen destekliyoruz. Vatandaşlarımızı Türk lirasına sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi. 

Mustafa Uçmaz

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