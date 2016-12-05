“Dolar bozdurana halı bedava”

KONYA (AA) – Konya’da halı ve mobilya dükkanı işleten bir esnaf, 2 bin dolar bozdurana 6 metrekare halı, bin 500 dolar bozdurana perde hediye ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı sonrası Türk lirasının değerlenmesi için başlatılan döviz bozdurma kampanyasına vatandaşlar ve esnafın desteği artarak devam ediyor.

Aziziye Caddesi’nde halı ve mobilya dükkanı işleten Ahmet Yağız Uçar, 2 bin dolar bozduranlara 6 metrekare halı, bin 500 dolar bozduranlara ise perde hediye ediyor.

Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamayı başlattıkları perşembe gününden beri yaklaşık 350 halı, 650 perde hediye ettiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine bu kampanyayı başlatmayı düşündüğünü dile getiren Uçar, “İlk başta sıkıntı olur mu diye tereddüt ettik. Ancak afişi astıktan 15 dakika sonra insanlar gelmeye başladı. Bunu sosyal medyada paylaşmaya başlayınca kısa sürede epey duyuldu. Bir gün içerisinde yaklaşık 70 halı dağıttık. Bugün 4. gündeyiz ve hediye ettiğimiz halı sayısı 350’ye perde sayısı da 650’ye ulaştı.”

Ülke, bayrak ve millet için yapabilecekleri ne varsa sonuna kadar yapmaya hazır olduklarını aktaran Uçar, “Biz bunu yaptıktan sonra diğer esnaf arkadaşlar da devamını getirmeye çalıştı. Bu yüzden çok mutluyuz. Başka bir vatanımız, bayrağımız yok. Gerekirse bin tane halım gitsin ama vatanım gitmesin.” dedi.

Öte yandan Uçar, dolarını bozdurup halısını almaya gelen kişilerin de aldıkları halıları ihtiyaç sahiplerine verdiğini belirtti.

– “Dolar bozdurana dolmuş bedava”

Konya’da kampanyaya destek olan dolmuşçu esnafı da 250 dolar bozdurana ücretsiz dolmuş hizmeti veriyor.

Marangozlar Dolmuş Durağı Sorumlusu Sami Olgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hatta faaliyet gösteren dolmuşçular olarak, 250 dolar bozduranlara ücretsiz hizmet verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine böyle bir kampanya başlattıklarını anlatan Olgun, müşterilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Olgun, Türkiye için elllerinden geleni yapmaya hazır olduklarını vurgulayarak, “İnşallah bu kampanya tüm yurtta devam eder. Bu memleketi bu vatanı çapulculara kaptırmayız. Bu yaptığımız ülkemiz için hiçbir şey bile değil.” dedi.

– “Dolarını bozdurana vesikalık fotoğraf ücretsiz”

Afyonkarahisar’da da fotoğraf dükkanı işletmecisi Hulusi Ceylan, 100 dolar bozdurduğuna dair makbuz ile gelen müşterilerine, ücretsiz vesikalık fotoğraf çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine kampanyaya destek vermeyi kararlaştırdığını vurgulayan Ceylan, sosyal medya üzerinde gördüğü kampanyaya katılmak istediğini söyledi.

İnsanlarda bir farkındalık yaratmayı amaçladığını belirten Ceylan, şöyle konuştu:

“Türk lirası kullanmanın daha cazip hale gelmesini ve Türk lirasının kullanımının artması için, ‘bir katkı olsun’ diye böyle bir kampanya yaptık. Yani burada illa gelsinler bizden fotoğraf çektirsinler amacıyla değil de devletimizin, milletimizin yanında olduğumuzu göstermek, en azından gelip geçen müşterilerimizde bir farkındalık yaratmak istedim. Bu kampanyayı yaparak hükümetimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik.”