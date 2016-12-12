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Dolardaki artış yumurta fiyatlarını vurdu

İlçede tavuk ürünleri satışı yapan Hüseyin Kurt, 15 gün önce 7 lira olan 30’lu yumurtanın koli fiyatının son gelen zamlarla yüzde yüz artarak 14 liraya dek yükseldiğini söyledi.

12 Aralık 2016 Pazartesi, 12:26
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İlçede tavuk ürünleri satışı yapan Hüseyin Kurt, 15 gün önce 7 lira olan 30’lu yumurtanın koli fiyatının son gelen zamlarla yüzde yüz artarak 14 liraya dek yükseldiğini söyledi. Yumurta fiyatlarındaki artışı dolardaki yükselişe bağlayan Kurt,” Tavuk yemi hammaddelerinin büyük bölümü ithal ediliyor, buna ast olarak ta yem ve yumurta fiyatları tavan yaptı. 15 gün önce 7 liradan sattığımız 30’lu yumurtanın kolisi son dönemde 14 liraya kadar yükseldi. Yumurta fiyatlarındaki yükselme satışların büyük oranda düşmesine niçin oldu” diye konuştu. 

Mustafa Akçay
 

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