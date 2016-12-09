Dolarını bozdurana 10 litre süt, kahvehanede bir hafta çay bedava

Konya’nın Derbent ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üstüne harekete geçen bir besici, minimum 300 dolar bozdurup makbuzunu getirene 10 litre sütü bedava vereceğini açıkladı.

Derbent ilçesine bağlı Çiftliközü Mahallesi’nde yaşamış Çiftliközü Kur’lahza Kursu ve Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yılmaz Taşlıbel, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dövizlerin TL’ye çevrilmesi çağrısına duyarsız kalamayacağını belirterek, “Ben köyde geçmişte yiyecek ekmeğe muhtaç biriydim. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde kooperatifçilik, tarımsal hayvancılığa verdiği destekler sayesinde 18 inekle başladığım besicilikte bugün 50 baş hayvan sahibi oldum. Bugün ise köyümüzün ağasıyım. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Erdoğan ne çağrı yaparsa yapsın, onun çağrılarına uymayı atama addediyorum ve ülkemizin de dövizdeki bu oyun yüzünden yaşadığı hesaplı sıkıntılardan kurtulması için yurt genelinde başlatılan benzer kampanyalara ben de bir yenisini eklemek istiyorum. Besici olarak en düşük 300 dolarını bozdurup makbuzunu getirene 10 litre sütü ücretsiz vereceğim. Hem, bu çağrım da iş adamlarına, eğer en az 300 bin dolarını bozdurup makbuzunu getirirlerse, ilk getirene 10 bin lira değerindeki ineklerimden bir tanesini hediye edeceğim” dedi.

Taşlıbel, başkanı olduğu dernek bünyesinde işletilen kahvehanede de idare kurulunun aldığı karar gereğince asgari 100 doları bozdurup makbuzunu getirenlere bir hafta baştan başa nehir içmenin ücretsiz olacağını da belirtirken, “Bir hafta her tarafında limit yok, istediği değin çayı kahvehanemiz de herhangi bir vergi ödemeden içecektir” şeklinde konuştu.