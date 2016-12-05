Dolarını bozdurana tıraş bedava

ANKARA (AA) – Kızılcaham ilçesinde bir berber dövizini bozduran müşterilerinden ücret almıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “yastık altınızdaki dolarlarınız bozdurup, lira yapın” çağrısı üzerine harekete geçen vatandaşlar, ellerindeki dövizlerini bozdurmaya başladı.

Bu kampanyaya destek veren ilçe esnaflarından Berber Ramazan Gökçe, 250 dolar ve avroyu bozdurup, makbuzunu getiren vatandaşları ücretsiz tıraş yapacağını açıkladı.

Gökçe, “Bu kampanyaya destek veriyorum. Biz berberiz ve imkanlarımızda kısıtlı. Böyle bir destek verelim istedik. 250 dolar veya avro bozdurup, makbuz gösteren herkese tıraş bedava.” dedi.